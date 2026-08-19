Roberto Carlos responde por primera vez a los rumores sobre su conversión al islam

La exestrella brasileña Roberto Carlos respondió a las informaciones que se difundieron con fuerza sobre su conversión al islam tras casarse con la marroquí Suhaila El Tahiri.

Según las informaciones publicadas por la prensa turca, Carlos, de 53 años, se convirtió al islam hace aproximadamente 4 semanas, después de pronunciar la profesión de fe durante un encuentro con el jeque Yihad Hamada, una de las personalidades conocidas en los círculos de la comunidad islámica de Brasil.

Lo que aumentó la difusión de estas afirmaciones fue una publicación del diputado del Partido de la Justicia y el Desarrollo turco, Ali Sahin, quien habló de un encuentro con varios representantes de la comunidad islámica de Brasil.

Sahin dijo a través de su cuenta en la plataforma "X" hace dos días que se había reunido con el jeque Yihad Hamada, residente en la ciudad de São Paulo, durante una visita a la Unión Benéfica Brasileña de Jóvenes Musulmanes, y que el jeque le informó de que Carlos llevaba mucho tiempo en contacto con él, antes de visitarle hace 4 semanas, pronunciar la profesión de fe y elegir el islam.

Pero Carlos rompió su silencio y subrayó que las informaciones difundidas sobre su conversión al islam "no son ciertas".

La leyenda del Real Madrid dijo, en declaraciones al diario saudí "Okaz", este miércoles: "Tengo el máximo respeto por el islam, y es maravilloso ver a mi esposa mientras reza, pero los rumores que circulan sobre mi conversión al islam no son ciertos".

Y sobre la ceremonia de su boda, que aumentó las especulaciones acerca de su conversión al islam, añadió: "La celebración se realizó de más de una manera; nos aseguramos de celebrar una ceremonia acorde con las creencias de los miembros de la familia, al ser católicos, junto a otra ceremonia acorde con mi esposa y sus amigos musulmanes".

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