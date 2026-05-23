Robert Mühren se despide con una sonrisa a pesar del descenso: «Gracias, era mi trabajo»

Robert Mühren, de 37 años, se retiró hoy como futbolista profesional. El sábado, el FC Volendam perdió la final de los play-offs en los penaltis y descendió a la Keuken Kampioen Divisie.

En la prórroga, y en su partido 500, Mühren creyó marcar el 2-2 que mantenía al Volendam en la Eredivisie.

El VAR anuló el tanto por falta de Yannick Leliendal, y el sueño de Mühren se desvaneció.

A pesar de la despedida y el descenso, Mühren se muestra sorprendentemente relajado, incluso sobre su gol anulado: «Podría haber sido tan bonito, pero, por desgracia, esa falta. Ya lo veía venir. Al final esperas que sea un duelo de hombres, pero el árbitro dijo: “No podía hacer otra cosa; fue falta al cien por cien”».

Aun así, reprocha el flojo inicio de su equipo, que encajó dos goles en los primeros minutos: «Nos lo echamos a perder nosotros mismos en los primeros veinte minutos. Es incomprensible empezar así la final del año. Luego lo recuperamos bastante, pero no fue suficiente».

Tras su exitosa carrera, Mühren se incorporará como entrenador asistente en el Volendam, un cargo que afronta con ilusión: «¿Ser duro con los jugadores? Sí, eso lo llevo dentro», afirma entre risas, lo que le vale los elogios del reportero de ESPN Hans Kraay junior.

Tras los elogios, el sensato vecino de Volendam concluye la entrevista a su estilo: «Gracias, fue mi trabajo», dice Mühren con una sonrisa.