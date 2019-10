Robert Moreno y la baja de Sergio Ramos: "Es de los mejores del mundo pero el que salga lo hará bien"

El seleccionador español analizó cómo afronta La Roja la visita a Suecia con la que puede clasificarse para la Euro 2020.

RUEDA DE PRENSA

El seleccionador español, Robert Moreno, atendió a los medios de comunicación antes del encuentro ante correspondiente a la fase de clasificación para la 2020 en el que puede clasificarse de forma matemática.

¿Qué necesita España para clasificarse a la Eurocopa 2020?

"La mejor forma de evitar una situación caótica es ir ganando 0-3. Nosotros necesitamos ganar, aunque sepamos que con un punto nos clasificamos. Queremos ser cabezas de serie y para eso hay que estar entre los seis mejores primeros", aseguró el técnico.

La baja de Ramos: "Sergio es un jugador con 168 partidos, aporta cosas que no aportan otros. Es un jugador de altísimo nivel, uno de los mejores del mundo. No contar con él es una desventaja, pero saldrá otro que lo intentará hacer igual de bien".

No será un partido fácil: "Si alguien cree que por el ranking FIFA nos van a ganar fácil los que estén por delante, allá ellos. Tenemos una muy buena selección que puede ganar a cualquiera y que puede perder con cualquiera, si no no sería este deporte. Suecia ha hecho un gran equipo. No quiero individualizar para no dar pistas y además sería irrespetuoso".

Busquets y Rodri: "Pueden jugar juntos. Jugamos 4-3-3, pero cuando empieza a moverse el balón las cosas cambian. Busquets no está lejos de su mejor nivel. Siempre da soluciones en la salida y es el primero en presionar. Necesita que el equipo ataque junto y defienda junto. Es injusto valorarlo por unas transiciones de 80 metros. Es una cuestión de contexto".

El empate en Noruega: "Me arrepiento del perfil del último cambio contra Noruega. Me salió la vena defensiva. Creo que lo que debo valorar, por encima del rendimiento de los jugadores, qué hago yo para preparar el partido. Insistimos mucho en atacar ordenados y lo hicimos bien, pero no insistí lo suficiente en presionar".

Su estilo: "Quiero una selección con más balón, más vertical, que sea más agresiva en defensa. Hay partidos en los que por circunstancias se vuelven caóticos y ahí los entrenadores no podemos mandar. Es difícil transmitir eso con tres voces. El fútbol es orden, caos y complejidad".