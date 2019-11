Robert Moreno: "Es normal que se cuestione mi continuidad en la Selección española"

El seleccionador analizó su situación después de que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, no garantizase su continuidad.

El futuro de Robert Moreno al mando de la Selección Española no está claro después de que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no garantizase que siga en el puesto de cara a la 2020.

"Es normal que se puede cuestionar en cualquier momento mi continuidad. En lo que me puedo centrar es en el partido contra Rumanía. Como seleccionador, mi obligación es que los jugadores estén lo mejor posible. Es lo único que puedo controlar. No necesito sentarme con Rubiales ni hablar con Molina porque han confiado en mí y siempre me han dicho las cosas a la cara. Le doy más valor a eso que a lo que se pueda percibir de la respuesta del presidente en una zona mixta", comentó.

Respaldado por sus jugadores: "Me siento totalmente respaldado por mi plantilla y por la gente que forma la expedición. Estoy encantado de la gente que tengo alrededor y del trabajo con los jugadores".

La fase de clasificación: "Nos ponemos un 10. Cuando das todo lo que tienes dentro tú y tu cuerpo técnico por hacerlo lo mejor posible y ves que los jugadores también lo hacen, solo puedes tener un 10. Hemos trabajado increíblemente bien".

Cómo afrontan la : "Tenemos un gran grupo de jugadores. Hay selecciones muy buenas, pero en un torneo corto puede pasar cualquier cosa. En un análisis profundo, creo que podemos ganar a cualquiera, pero también podemos perder porque el fútbol es caprichoso".

Jugar en el Metropolitano: "No se sabe a priori cómo va a estar el grupo. Pensábamos que nos podíamos jugar la clasificación en la última jornada. Espero que la gente se anime y demos un espectáculo como el del viernes"

Sarabia: "Jugó por el perfil de jugador que queríamos. Adama era más especialista, pero se lesionó y pensamos en Sarabia. Y salió bien".

Rumanía: "No creo que el partido vaya a ser más fácil porque no se juegan nada, Son más peligrosos. Me gustaría que Contra siguiera porque es un gran entrenador y ha hecho muchas cosas bien"