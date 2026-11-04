Robert Maaskant fue presentado oficialmente el miércoles en Roosendaal como seleccionador de Tuvalu. El técnico de 57 años habló, entre otras cosas, de la composición de su cuerpo técnico, la problemática climática del país y la cuantía de su sueldo.

Muchos se sorprendieron cuando el mes pasado se supo que Maaskant asumiría el cargo de seleccionador de Tuvalu, un grupo de islas del océano Pacífico situado al norte de Fiyi.

Maaskant subraya que no ha aceptado este nuevo reto por motivos económicos. «Muchos conocidos míos dicen: “Seguro que lo hace por dinero”», cuenta. Sin embargo, al técnico le hace gracia. «Pero no cobro ni un céntimo, así que esta vez no es para tanto». Solo le cubren el viaje y los gastos.

Aun así, Maaskant no tuvo que pensárselo mucho cuando Michiel van der Werf, el director técnico de la Tuvalu Islands Football Association (TIFA), natural de Brabante, se puso en contacto con él el verano pasado. «Conocía, por supuesto, la historia de Foppe (De Haan, exseleccionador de Tuvalu, nota de la redacción) y me gustan las aventuras. Conocer el mundo a través del fútbol me parece un buen objetivo».

El mensaje social que hay detrás del proyecto también influyó en su decisión. Tuvalu está amenazado por la subida del nivel del mar a consecuencia del cambio climático. Maaskant espera que su nuevo cargo le permita llamar la atención sobre ese problema.

«Esa historia trasciende, por supuesto, el deporte. Pero el fútbol puede ayudar a llamar la atención sobre este problema. Desde luego, no soy un revolucionario del clima, pero me parece bonito que podamos ayudar un poquito al mundo a través del fútbol. Por eso también me parece un proyecto fantástico».

Durante su presentación, Maaskant también dio a conocer quiénes le ayudarán en Tuvalu. Kew Jaliens, diez veces internacional con Países Bajos, será su asistente. El neerlandés Thijs Matla y los asistentes tuvaluanos Nabil Alefaio y Pasene Siale también formarán parte del cuerpo técnico.