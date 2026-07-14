Robert Eenhoorn firma un contrato multimillonario con el Feyenoord

Desde el martes, el Feyenoord es dueño de De Kuip, pues controla más del 95 % del estadio. Así lo anunció el club de Róterdam en sus canales oficiales.

En la sala de juntas de De Kuip, el director general Robert Eenhoorn y el financiero Pieter Smorenburg firmaron la compra de nuevas acciones, formalizando así la adquisición.

El club se muestra orgulloso de este acuerdo estratégico para su futuro. «La firma pone fin a un proceso de varios años en el que ambas partes expresaron su voluntad de avanzar juntas. Los primeros pasos concretos se dieron en verano de 2024 con la firma de una “Carta de Intenciones”».

Tras intensas negociaciones y el voto favorable de la mayoría de los accionistas en una junta extraordinaria a mediados de junio de 2026, la operación recibió luz verde. El 1 de julio, la Autoridad de Consumo y Mercado aprobó formalmente la fusión».

«La unión permite destinar fondos inmediatos al mantenimiento pendiente y a mejoras en confort, ambiente y oportunidades comerciales, con una mirada de largo plazo para que un De Kuip renovado siga siendo el corazón del Feyenoord».

La gestión que permitió este desenlace fue liderada por Dennis te Kloese, quien dejó el club este verano para incorporarse al CF Monterrey de México. Finalmente, Eenhoorn solo tuvo que firmar.