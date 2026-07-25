El joven delantero uruguayo Mario Bruno Bentancur falleció el miércoles a los 22 años, tras sufrir una repentina parada cardiorrespiratoria, en un suceso que ha causado consternación en el fútbol uruguayo.

El club Deportivo Italiano, último equipo del jugador fallecido en la liga amateur uruguaya, confirmó la noticia de su muerte en un comunicado oficial que decía: "Bola, tu recuerdo permanecerá eterno en cada celebración de goles, en cada abrazo y en los corazones de todos los que forman parte de este club, tu club, Deportivo Italiano. Descansa en paz".

Bentancur, que se formó en la academia juvenil del histórico Peñarol, había viajado pocos días antes de su fallecimiento a Buenos Aires para realizar un periodo de prueba con el club argentino Deportivo Riestra, un equipo de primera división, aunque el club decidió finalmente no incorporarlo.

Polémica durante el periodo de prueba

La etapa del jugador fallecido en Riestra estuvo marcada por una amplia polémica, ya que ocupó los titulares de la prensa tras ser acusado de robar ropa de varios jugadores del club durante el periodo de prueba, antes de abandonar Argentina sin contrato y regresar a su país.

La repentina muerte de Bentancur supone un nuevo caso que se suma a la lista de sucesos trágicos que vive el fútbol, ya que las paradas cardíacas repentinas entre los jóvenes futbolistas plantean crecientes interrogantes sobre la necesidad de reforzar los controles médicos y la supervisión sanitaria de los jugadores en los distintos niveles.