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La salida del argelino Riyad Mahrez del Al Ahli saudí no fue un simple traspaso de un jugador de un equipo a otro. Dejó tras de sí recuerdos de peso difíciles de superar, sobre todo porque su nombre quedó ligado a logros históricos con el conjunto de Yeda. Sin embargo, la paradoja es que el futbolista, que abandonó el club de una manera que no estuvo a la altura de lo que ofreció con su camiseta, ha vuelto para enfrentar a su exequipo a uno de sus recuerdos más dolorosos: lideró la remontada del Al Shamal catarí ante el Al Ahli pese a no estar todavía en plena forma física.

Mahrez, considerado un futbolista de gran calidad técnica, dejó el Al Ahli el pasado verano tras rescindir su contrato, poniendo fin a su etapa en el equipo después de contribuir a la conquista de la Liga de Campeones de Asia Élite en las dos últimas ediciones consecutivas. Aunque su trayectoria en el club vivió momentos excepcionales, la forma en que terminó la relación entre ambas partes dejó mucho margen para hablar del valor del jugador y de lo que podría haber aportado si se hubiera quedado.

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La estrella argelina fichó por el Al Shamal catarí, pero no tuvo una pretemporada ideal que le permitiera alcanzar su mejor nivel físico y técnico. Aun así, no necesitó mucho tiempo para demostrar que el talento y la experiencia pueden marcar la diferencia, incluso cuando el jugador no está en su mejor momento de forma.

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El Al Ahli se había adelantado con dos goles y parecía encaminado a sentenciar el partido, pero la aparición de Mahrez cambió el panorama por completo. El internacional argelino participó en la remontada, con una asistencia y su contribución en otro gol, y estuvo presente en los momentos en que el Al Shamal necesitaba a un jugador capaz de cambiar el ritmo del encuentro y generar peligro.

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La aportación de Mahrez no se quedó en simples números en un partido cualquiera. Llevaba un mensaje doloroso para la afición del Al Ahli, que vio cómo un jugador que había conquistado con ella la gloria asiática guiaba a un rival en la remontada tras ir perdiendo por dos goles. El hombre que brilló con la camiseta del Al Ahli en el torneo continental volvió a recordar a todos la calidad y la experiencia que atesoraba, pero esta vez desde el otro lado.

Mientras el Al Ahli ofrecía un rendimiento que lo acercaba a la victoria, se encontró frente a un jugador que sabe muy bien cómo castigar a sus rivales cuando se le concede espacio y oportunidad. Mahrez no necesitó un partido completo de brillantez para dejar su huella: aprovechó su experiencia y sus toques decisivos para dar al Al Shamal un impulso que cambió el signo del encuentro.

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Así, el partido se convirtió en un escenario cargado de contradicciones. Un jugador que no dejó el Al Ahli de la manera que merecía la magnitud de sus logros solo necesitó unos destellos de su talento para devolver a su afición el recuerdo de los títulos dorados y hacer que se pregunte qué perdió el equipo con su marcha. Riyad Mahrez demostró una vez más que el verdadero valor de un futbolista no se mide únicamente por su estado físico, sino por su capacidad para marcar la diferencia cuando el partido necesita el toque de los grandes.