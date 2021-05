River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Libertadores: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

El Millonario está a un triunfo de pasar a los octavos de final del certamen, pero tiene apenas 11 jugadores disponibles para recibir a Santa Fe.

Los dos empates cosechados como visitante en sus últimas dos salidas le impidieron a River asegurarse un lugar en los octavos de final de forma anticipada y evitar el enorme dolor de cabeza que sufre por estas horas, con un brote de coronavirus que alcanzó ya a 20 futbolistas y por el cual tiene entre 10 y 11 jugadores disponibles para recibir a Santa Fe.

El equipo colombiano, por su parte, ocupa el último lugar y también necesita la victoria para poder, al menos, pelear con Junior por el tercer puesto que le permitiría continuar su participación en la Copa Sudamericana durante la segunda mitad del año.

LA FORMACIÓN DE RIVER

Para Marcelo Gallardo, los problemas con el Covid comenzaron el sábado, en la previa del Superclásico que perdió por penales ante Boca, quedando eliminado de la Copa de la Liga Profesional: al mediodía se confirmaron 10 casos positivos, entre ellos los cuatro arqueros del plantel, a los que se sumaron otros cinco por la tarde. Así y todo, consiguió el empate en La Bombonera, aunque luego cayera desde los 12 pasos.

Como si no alcanzara, en la tarde del lunes se conocieron cinco nuevos contagiados, el aislamiento preventivo del juvenil Peña Biafore por contacto estrecho y, sumados al lesionado Javier Pinola (aún no tiene el alta de la fractura en el brazo pero quiere ser tenido en cuenta) y a la espera de los estudios para Enzo Pérez, que salió por una molestia en el isquiotibial, el Muñeco no sabe si tendrá 9 o 10 jugadores para afrontar el encuentro y sin la posibilidad de sumar a Leo Díaz, el arquero ante el Xeneize, por lo cual deberá optar por un jugador de campo para ponerse los guantes.

Por un lado, la lista de contagiados la integran: Armani, Lux, Bologna, Petroli, Montiel, Vigo, Paulo Díaz, Rojas, Ponzio, Zuculini, De La Cruz, Palavecino, Simón, Rollheiser, Tomás Castro Ponce, Matías Suárez, Borré, Girotti, Beltrán y Londoño.

¿La posible e inédita formación? Enzo Pérez; Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, David Martínez; Milton Casco, José Paradela, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Julián Álvarez y Agustín Fontana.



📋 Los convocados para visitar a @JuniorClubSA en una nueva jornada de Copa Libertadores ✅#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/rdW2dRZDo6 — River Plate (@RiverPlate) May 10, 2021

LA FORMACIÓN DE SANTA FE

Por el lado del León, no se conocen aún los resultados de los testeos previos a viajar a Buenos Aires y las bajas ya conocidas son las de los lesionados Jeisson Palacios, Dairon Mosquera, Fabio Delgado y Carlos Arboleda. El equipo dirigido por Harold Rivera viene de caer ante Fluminense por 2-1 y por eso está obligado a ganar ante el Millonario, con el que empató 0-0 hace dos semanas en Asunción.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Millonario y el León se disputará el miércoles 19 de mayo desde las 21.00 hs. de Argentina (19.00 hs de Colombia) en el Estadio Monumental.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por ESPN, disponible en el servicio básico de todos los sistemas de televisión por cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android)