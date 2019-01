River - Unión, por la Superliga: formaciones, horario y cómo verlo por TV en vivo

Tras la derrota con Defensa en el primer partido oficial del año, el Millonario recupera su encuentro pendiente de la fecha 12 contra el Tatengue.

Tras el inolvidable final de 2018, el nuevo año no comenzó de la mejor manera para River: en su primer partido oficial de 2019, el Millonario cayó 1-0 frente a Defensa y Justicia y no logró recortar distancias en una tabla de la Superliga donde aparece muy relegado. Sin embargo, el conjunto de Núñez tendrá rápidamente revancha tras la derrota, porque ahora debe recuperar otro de los tres partidos que aún le quedan pendientes del torneo local: por la 12° fecha, el equipo de Marcelo Gallardo recibe a Unión.

EL PROBABLE XI DE RIVER

EL PROBABLE XI DE UNIÓN

Tras el 0-1 frente al Halcón, el Muñeco ya empezó a preparar el encuentro contra el Tatengue, en el que seguramente no habrá demasiados cambios respecto del equipo que jugó contra el conjunto de Florencio Varela. El que seguramente regresará a la titularidad es Leonardo Ponzio, que este domingo participó sin problemas de un amistoso frente a Almagro junto a los suplentes.Si bien el DT aún no dio pistas, los once podrían ser

Después de ganarle bien a Boca en su único amistoso formal de la pretemporada (también empató contra Santamarina y le ganó a Aldosivi), Leonardo Madelón tiene casi todo definido para la visita al Millonario. Con Jonathan Bottinelli aún tocado desde lo físico, el DT no lo arriesgará, mientras que la duda está en el ataque: ¿seguirá Lotti después de su doblete al Xeneize o jugará Maxi Cuadra, uno de los refuerzos que llegó desde Racing? Los once que se perfilan: N. Fernández; D. Martínez, Gómez Andrade, Corvalán, B. Pittón; Zabala, Acevedo, M. Pittón, Fragapane; Troyanski, Lotti o Cuadra.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y DÓNDE VERLO POR TV

El encuentro se disputará el miércoles 23 de enero a las 21 (hora de Argentina) en el estadio Monumental. La televisación será por TNT Sports.