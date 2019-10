River, el plantel más caro de Sudamérica

De la mano de los títulos conseguidos por Marcelo Gallardo, el Millonario cuenta con un equipo que vale millones. ¿Que no tenía valor de reventa?

"Buen promedio de edad tienen los refuerzos de River. Son jugadores buenos, pero que difícilmente tengan valor de reventa". La frase le pertenece a Daniel Angelici y data de julio de 2017, cuando el Millonario acaba de hacerse con Javier Pinola, Ignacio Scocco y Enzo Pérez. Desde entonces, el plantel de Marcelo Gallardo se volvió más viejo, sí. Pero también mucho más ganador. Y es, hoy, el más caro de Sudamérica.

Es cierto que el club de Núñez no tiene superávit como su par de La Boca. "Podemos tener un déficit pero no es preocupante. Con la venta de un jugador cubrimos las perdidas y nos sobra. El problema no es económico, es financiero", analizó Rodolfo D'Onofrio. Tal vez desde allí se explique los pocos refuerzos que tuvo el Muñeco de cara al 2019: tan solo sumó a Paulo Díaz. Sin embargo, solo perdió a Jonathan Maidana y al Pity Martínez, por lo que, en definitiva, mantiene a la mayoría de los campeones en Madrid. He allí el secreto, no solo de su rendimiento, sino también de su elevada cotización.

Según los datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt, la plantilla de River, que cuenta con 30 futbolistas, está tasada en 154 millones y medio de euros, es decir, un promedio de más de cinco millones de euros por jugador. Así, quedó por encima de Flamengo, su rival en la final de la Copa Libertadores y el segundo más caro del continente, valuado en 125,3 millones de euros.