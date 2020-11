River dejó la cabeza en Ezeiza y jugó bajo protesta

La defensa realizada por la dirigencia, cuerpo técnico y plantel para jugar en el River Camp no se trasladó a Avellaneda y el debut fue con derrota.

Las discusiones suelen generar un importante desgaste de energía. Sobre todo cuando se deposita demasiada en una cuestión más simbólica que real y hasta se transforma en un sin sentido. O peor aún, una demostración inncecesaria de fuerza. River perdió esa batalla, no pudo ser local en su predio de entrenamiento en Ezeiza y llevó la derrota al campo de juego del Libertadores de América.

El esperado partido número 300 de Marcelo Gallardo, postergado durante más de seis meses por la pandemia y ahora otras 48 horas por la pelea entre el club y la Liga Profesional, tuvo poco y nada de lo que el DT pregona desde su asunción en junio del 2014. Porque el Millonario perdió, porque no es invencible, pero son contadas con los dedos de la mano las veces que no mostró su ímpetu característico.

Ni siquiera el tempranero gol de Borré llevó tranquilidad. No tuvo la profundidad para extender la ventaja y, para colmo, tuvo graves desatenciones defensivas que obligaron a Armani a salvar el arco hasta que ya fue imposible y la última línea invitó a a convertirle con dos cabezazos para irse al descanso en ventaja.

El tercer tanto, el que selló el resultado, finalizó con el blooper entre Paulo Díaz y Pinola, pero se originó en una corrida de Cuero en la que evidenció una enorme ventaja física por sobre el experimentado zaguero izquierdo.

¿Es una derrota para preocuparse? Está claro que no, porque éste no es el River verdadero. Pero sí invita a una reflexión para administrar las fuerzas y saber qué batallas sirve librar y en cuáles deberá agachar la cabeza, aceptar y, por sobre todo, sacarle la importancia que no tuvo.