River - Boca, el Superclásico por la Superliga: formaciones, fecha, horario y cómo verlo por TV o streaming

El Xeneize y el Millonario se verán las caras por primera vez tras la final en Madrid, pero con la expectativa de otro choque copero en el horizonte.

Nueve meses -casi- habrán pasado cuando River y Boca vuelvan a verse las caras tras la histórica final de la Libertadores en el Santiago Bernabéu. El Superclásico regresará al Estadio Monumental luego de aquella fatídica tarde que terminó con la suspensión del partido de vuelta y toda la novela que llevó a que la definición se mude a Madrid. Pero aunque el encuentro se dará en el inicio de esta temporada de la Superliga, el foco de ambos vuelve a estar en el certamen internacional.

Es que antes de chocar en Núñez, ambos deberán cerrar sus series de cuartos de final y, así, concretar otro duelo entre ambos en instancias finales de la copa. El Xeneize tendrá que revalidar el 3-0 conseguido como visitante ante Liga de Quito, mientras que el Millonario buscará la clasificación con la ventaja del 2-0 obtenido en su casa ante Cerro Porteño.

EL PROBABLE XI DE RIVER

Marcelo Gallardo deberá armar dos rompecabezas para los compromisos que tendrá por delante: primero, tendrá que definir quiénes jugarán el jueves en Asunción y, luego, con poco tiempo de descanso, quiénes lo harán ante el clásico rival. En principio, sabe que no podrá contar con Javier Pinola por la expulsión que sufrió en el último minuto de la derrota ante Talleres y Robert Rojas pica en punta para reemplazarlo. Otro que tampoco estará a disposición será Leo Ponzio, que continúa recuperándose de una lesión. "No vamos a apurarlo", avisó el DT.

EL PROBABLE XI DE BOCA

Gustavo Alfaro corre con una pequeña ventaja por sobre el Muñeco y es que jugará 24 horas antes y en condición de local. Así, los jugadores tendrán unas hora más de descanso antes del clásico. A pesar del 3-0 conseguido en Quito, el DT no cuidará a ninguno de los que vienen siendo titulares en el certamen internacional y el gran interrogante es si repetirá el once que viene arrasando en la copa o si continuará con una rotación que no anda tan derecha -a pesar de los resultados positivos- en el torneo local.

El artículo sigue a continuación

FECHA, HORA Y ESTADIO

El partido se jugará en el Estadio Antonio Vespucio Liberti el próximo domingo 1 de septiembre desde las 17:00. El encuentro entre ambos cerrará la fecha 5 de la Superliga 2019/20.

ÁRBITRO

La AFA todavía no designó quién será el árbitro.

CÓMO VERLO POR TV O STREAMING

El encuentro será televisado en por la señal Fox Sports Premium y TNT Sports, con exclusividad para aquellos que tienen contratado el Pack Fútbol. El streaming puede ser por Cablevisión Flow o DirecTV Play. En el primer caso hay planes con un costo que va de los 100 a los 951 pesos y está disponible para PC, MAC, Chrome web Browser y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior), o para los clientes de Cablevisión HD. La segunda opción es exclusiva para clientes de DirecTV. En ambos casos es necesario tener contratado el pack del fútbol para ver el encuentro.