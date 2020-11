River aprobó su último ensayo antes de la Libertadores

Marcelo Gallardo sorprendió a último momento. Como ya es costumbre, el entrenador de River metió mano en el equipo y probó un nuevo esquema con un 3/5 en la línea del fondo, todo de cara al choque internacional por . La parada era complicada, ante , un conjunto que mostró carácter y buen pie durante todas sus actuaciones.

El primer tiempo fue bastante alborotado, con muchas distracciones por el lado del Millonario donde Leonardo Ponzio fue un poco el eje o columna vertebral donde el resto del equipo se apoyó y creció de menor a mayor.

En el lado del Taladro la mala fortuna les jugó un partido aparte. Mauricio Arboleda sufrió un fuerte choque con Javier Pinola, del cual no pudo recuperarse, y Cuero sintió un desgarro en plena corrida hacia el arco rival. Ambos salieron lesionados, lo que se le sumó a la imagen principal de los primeros 45 minutos: Luciano Lollo pateó un penal luego de una mano del capitán de River y la tiró a la tribuna, sin poder anotarle a sus excompañeros.

Ya en el complemento la historia fue distinta, con el gol de Ignacio Fernández, quien no tenía la mejor de sus noches, comenzó a sentenciar la victoria ante un rival algo deslucido y quizás golpeado por las adversidades de la primera etapa.

