Rivaldo sí confía en que Messi siga en el Barcelona: "Le veo aquí hasta los 38 años"

El brasileño considera que "siempre existirán razones" para que siga y apunta que "todavía puede prolongar su contrato" con el Barcelona.

El que fuera estrella del y de , Rivaldo, considera que Leo Messi seguirá en el Barcelona más allá del 30 de junio de 2021, cuando vence el contrato del rosarino con el club catalán. "Messi tiene su vida en Barcelona, y disfruta mucho de su familia allí" entiende Rivaldo, por lo que "siempre existirán razones para que se quede en el Camp Nou".

Según el embajador de Betfair, "Messi podría todavía prolongar su contrato esta temporada" y se plantea: "¿Quién sabe si Messi cambia su postura de dejar el club?" Rivaldo, no obstante, asume que algo debe cambiar en el Barcelona para que Messi siga. "Quizá con un nuevo presidente que entienda sus necesidades le podría ofrecer un buen proyecto de futuro y podría considerar quedarse algunas temporadas más, ama el club y me lo puedo imaginar jugando hasta los 38 años". En este aspecto, Rivaldo no tiene dudas en cuanto al rendimiento y la motivación del diez azulgrana. "Messi es un gran profesional y lo volverá a demostrar".

"El es el favorito a "

El brasileño también repasa la actualidad azulgrana, que verá el nacimiento del proyecto de Ronald Koeman el próximo sábado ante el Nàstic de Tarragona. "Todo puede pasar esta temporada en el Barcelona, es una especie de revolución con un nuevo entrenador, nuevos directores y las elecciones programadas para marzo de 2021". De todas formas, tiene claro que "el Real Madrid sigue siendo favorito para ganar La Liga de nuevo" y destaca que "Vinicius puede estar cerca de convertirse en una estrella del Madrid".

Por último, tiene palabras referentes al mercado que pretende hacer el Barcelona y se mostró escéptico ante la posible llegada de Memphis Depay. "No es un delantero centro y no debería ser el último refuerzo en el ataque" en caso de llegar porque "el Barcelona necesita fichar un delantero" a pesar de que pueda quitarle minutos a Ansu Fati, un futbolista que "será un jugador importante pero no se le puede dar mucha responsabilidad todavía".