El Getafe continúa reforzando su plantilla durante el mes de octubre, aprovechando el mercado de jugadores libres, con el objetivo de dar al entrenador José Bordalás más alternativas, tras el irregular arranque que ha tenido el equipo esta temporada.

Según el diario español "Marca", Dani Carvajal ya ha alcanzado un acuerdo con el Getafe, mientras que el anuncio oficial de la operación depende de que ambas partes firmen los documentos que ya han sido entregados.

El lateral derecho había acordado todos los detalles con el equipo desde hace varios días, pasó el reconocimiento médico y estaba previsto que firmara un contrato hasta el final de la temporada.

Pero el problema surgió cuando el Getafe intentó inscribirlo en LaLiga, ya que no disponía de margen en el límite salarial, lo que impidió completar los trámites de su inscripción.

Finalmente, Ángel Torres presentó un aval económico a LaLiga para generar un margen financiero que permitiera al club cerrar fichajes durante este periodo.

El plan del Getafe es presentar oficialmente a Carvajal después del partido del equipo ante el Universitatea Craiova, previsto para el próximo jueves en la Conference League.

Parejo entra en los planes

Y tras cerrar la operación de Carvajal, el Getafe se dirige hacia la contratación de Dani Parejo. El centrocampista, natural de Coslada, tiene 37 años y actualmente no está vinculado a ningún club, después de terminar la temporada pasada con el Villarreal, y ya se han producido contactos entre él y el Getafe.

Dani Parejo es uno de los nombres veteranos de LaLiga, pues cuenta con una larga trayectoria en la máxima categoría, tras haber jugado en el Real Madrid, el Valencia y el Villarreal.

El centrocampista ya vistió la camiseta del Getafe entre 2009 y 2011, es decir, hace 15 años.

Después de Carvajal y Parejo, el Getafe sigue explorando el mercado de jugadores libres, ya que los responsables del club trabajan en la incorporación de otro futbolista que podría sumarse al equipo, con el fin de dar a Bordalás más opciones ofensivas, ante la necesidad del técnico de reforzar la potencia atacante de su plantilla durante la presente temporada, en la que el equipo disputa tres competiciones exigentes.



