Riquelme ya da pistas de su gestión: el futuro DT de Boca y qué pasará con Tevez

Román adelantó que ya tiene elegido al futuro entrenador en caso de que Ameal gane las elecciones y llenó de elogios al Apache.

Juan Román Riquelme figura como candidato a 12° vocal de la Comisión Directiva de Boca en la lista que encabezan Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, pero se trata únicamente de una cuestión formal: si el domingo el Frente para Recuperar la Identidad Xeneize gana las elecciones, el ídolo asumirá como vicepresidente segundo y quedará a cargo de manejar todo el fútbol del club, "desde las Inferiores hasta la Primera y el Femenino", tal como confirmó él mismo en diálogo con Intrusos.

Y aunque todavía falta que se lleven adelante los comicios, Román ya tiene diagramado un plan de trabajo en caso de que deba asumir. Incluso, según confirmó, ya tiene hasta elegido al futuro entrenador: "Yo ya tengo todo, pero hay que respetar al DT y a los jugadores que están. El lunes diré quién será el técnico y a qué futbolistas queremos". Con esta frase, sin decirlo, Riquelme dejó en claro que Gustavo Alfaro no tiene demasiadas posibilidades de seguir. Incluso, el Diez reconoció que no se siente identificado con la manera de jugar de Lechuga: "Habría que preguntarle a Alfaro por qué hizo el planteo que hizo contra River en el Monumental. Pero no nos gustó mucho que un número 9 juegue de volante derecho, Boca tiene que ser protagonista en cualquier cancha".

Por otra parte, Riquelme también se refirió a la otra cuestión principal que deberá resolver la próxima dirigencia: el futuro de Carlos Tevez. Y aunque lo llenó de elogios, no quiso dar certezas al respecto: "Tevez es de una categoría superior para el fútbol argentino, lo quiero siempre en mi equipo. Creo que todavía le puede dar mucho a nuestro club, pero tiene que recuperar la alegría de jugar a la pelota como lo hacía en el barrio. Después del domingo me sentaré a tomar mate con él, tengo que ser respetuoso con los que nos dieron alegrías, lo tenemos que cuidar para que se retire de la manera que lo tiene que hacer".