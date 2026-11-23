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Rio Ngumoha hizo historia en el Liverpool con una actuación de récord en la goleada por 4-0 al Manchester United, aunque el extremo de 18 años insiste en que debe mantener los pies en la tierra. En un Anfield entregado, marcó un gol y dio una asistencia para convertir el debut del nuevo entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, en una pesadilla.

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El joven hace historia en la Premier League en Anfield

Con 18 años y 85 días, Rio Ngumoha batió dos récords de la Premier League que Michael Owen ostentaba desde hacía años durante la contundente victoria del Liverpool sobre el Manchester United. Se convirtió en el goleador más joven del Liverpool en liga en este enfrentamiento, al superar la marca de Owen de 1998, y en el jugador más joven del club en marcar y dar una asistencia en un partido de la máxima categoría desde el 26 de diciembre de 1997.

Ngumoha marcó tras el descanso a pase de Bradley Barcola, después de haber asistido a Florian Wirtz en la primera mitad. Su actuación decisiva llegó después de que el árbitro Sam Barrott expulsara al defensa del United Leny Yoro antes del descanso por una falta sobre Alexander Isak cuando era el último defensor.

Ngumoha promete mantener los pies en la tierra tras una actuación «especial»

En declaraciones a BBC Match of the Day tras el pitido final, el canterano del Chelsea restó importancia a la creciente atención que ha despertado su actuación y subrayó que el éxito del equipo es lo primero.

«Para mí, un Liverpool-United es de lo más grande que hay», dijo el joven de 18 años. «Conseguir los tres puntos aquí, en Anfield, es especial. El partido de hoy era muy importante. Estos récords son muy especiales, pero lo principal es marcar goles y ayudar a mi equipo a conseguir los tres puntos. Ojalá pueda marcar y dar muchas más asistencias.

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»Lo que me gusta es entusiasmar a la gente, mostrar a todos lo que puedo hacer y hacer que se levanten de sus asientos. Espero poder seguir así, mantener la cabeza baja y los pies en la tierra».

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Iraola elogia la versatilidad del extremo y respalda la expulsión

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, elogió la capacidad de Ngumoha para crear peligro por ambas bandas y respaldó la decisión de Barrott de mostrar la tarjeta roja .

«Creo que [Rio] está jugando muchos minutos por la derecha y por la izquierda», dijo Iraola. «Se está acostumbrando a recortar hacia dentro y rematar, y a salir por fuera y centrar desde ambos lados. En situaciones como estas, contra diez jugadores, si puedes darle el balón para que encare en el uno contra uno, puede hacer daño a cualquier lateral».

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Sobre la expulsión de Yoro, añadió: «Creo que es una situación en la que [Yoro] es claramente el último defensor y la falta es clara. ¿Habría llegado antes al balón Alex o el portero? Nunca lo sabremos. Es una falta clara, es el último jugador y Alex va hacia el portero. Es un buen momento para nosotros porque, evidentemente, vamos a jugar mucho tiempo contra diez».

Gestionar las expectativas mientras Ngumoha busca más minutos

Tras demostrar que puede crear peligro ante los laterales por cualquiera de las dos bandas, Ngumoha afronta ahora el reto de lidiar con una mayor atención externa sin perder los pies de la tierra.

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Con Iraola dándole ya bastantes minutos en ambos lados del ataque, el Liverpool espera que el joven de 18 años siga sumando goles y asistencias en los próximos partidos.