Rio Ferdinand se deshace en elogios hacia el internacional holandés: «¡Vaya! Qué gran jugador, es auténtico»

Rio Ferdinand no escatima elogios hacia Kees Smit. El icono del Manchester United se muestra entusiasmado con el centrocampista de veinte años del AZ y opina que los Red Devils deben ficharlo a toda costa.

Smit debutó el mes pasado con la selección holandesa y parece estar viviendo sus últimos meses como jugador del equipo de Alkmaar. Tras la victoria por 0-4 ante el Sparta de Praga en la Conference League, declaró ante las cámaras de Ziggo Sport que se plantea dejar el AZ.

«En principio, quiero jugar mucho, eso es importante para mí. Puedo quedarme en el AZ, pero no creo que eso vaya a suceder», indicó. La probabilidad de que Smit fiche por un club europeo (de primera línea) es bastante alta. Si por Ferdinand fuera, el siguiente paso del joven sería el Manchester United.

«Kees Smit es auténtico, te lo digo yo», comienza el exjugador en su podcast Rio Ferdinand Presents. «Es uno de esos jugadores de los que piensas: lo ficho ahora mismo, aunque quizá aún no esté listo para el primer equipo. Espero que dé el salto y deje al mundo boquiabierto. Y si tenemos que esperar seis meses o un año por él, no me importa, porque no podemos dejar que se vaya a otro club bajo ningún concepto».

«Kees Smit es realmente un jugador de primera, créeme. Ese chico... lo he visto jugar un par de veces y eso me ha bastado. He visto las imágenes y... ¡guau! También he hablado con algunos conocidos en los Países Bajos, amigos míos... Realmente tiene talento», afirma Ferdinand.

Smit juega este jueves con el AZ en los cuartos de final de la Conference League contra el Shakhtar Donetsk. En la Eredivisie, el equipo de Alkmaar ocupa actualmente la sexta posición, a tres puntos del Ajax.

Según se dice, el AZ pide 60 millones de euros por Smit, algo que al propio jugador tampoco se le ha escapado. «Entiendo que todo el mundo hable de ello. Las cifras que oigo son absurdas. Entiendo que la gente no esté de acuerdo o que piense que es mucho dinero. Yo también lo creo».