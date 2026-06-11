Rijnmond da una noticia sensacional sobre el Feyenoord y De Kuip

El Feyenoord será dueño de De Kuip, según informó Rijnmond el jueves. En una asamblea extraordinaria se aprobó modificar los estatutos para que el club adquiera la mayoría de las acciones.

Tras décadas de críticas por no poseer el recinto, el club dio el paso histórico que buscaba.

El proceso no fue fácil, pero el año pasado se logró un avance. «Al principio, los accionistas rechazaron la propuesta, pero tras meses de negociaciones, las partes llegaron a un acuerdo», recuerda Rijnmond.

Los accionistas se reunieron el jueves en el estadio y, tras negociar, aprobaron la unificación.

Se negociaron asientos garantizados para los accionistas, el plazo de disponibilidad y la valoración de las acciones en caso de venta, añade Rijnmond.

Para formalizar la alianza, Stadion Feijenoord emitirá 80 635 nuevas acciones que Feyenoord adquirirá por casi 3,7 millones de euros. Ese dinero se destinará al mantenimiento del estadio, lo que garantiza la licencia profesional.

Además, el club se compromete a invertir entre tres y cinco millones de euros anuales durante diez años en mantenimiento e inversiones, aparte del alquiler de unos cinco millones por temporada. En total, sumará 41,5 millones en una década. Además, durante los próximos tres años el club no podrá vender esas acciones a terceros.