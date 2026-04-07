Riera advierte al Real Madrid sobre la «presión asfixiante del Bayern»: «Te persiguen incluso durante el calentamiento»

Todas las miradas se dirigen esta tarde de martes al estadio «Santiago Bernabéu», donde el Real Madrid recibe a su rival histórico, el Bayern de Múnich, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Este enfrentamiento, tras el del Manchester City, se perfila como la prueba europea más exigente de este año, ya que el Real Madrid se enfrenta a uno de los principales favoritos para alzarse con el prestigioso trofeo.

El equipo del entrenador Álvaro Arbeloa busca aprovechar la ventaja de jugar en casa y el apoyo del público para lograr un resultado positivo que le permita dar un paso hacia las semifinales antes del partido de vuelta, pero las advertencias llegan desde el corazón de Alemania, concretamente de Albert Riera, entrenador del Eintracht de Fráncfort.

Riera es uno de los que mejor conoce los entresijos del Bayern esta temporada, tras haberse enfrentado a ellos en la Bundesliga y haber disputado un partido muy reñido que terminó con su derrota por 3-2. En declaraciones al programa «El Partidazo de la Cope», el entrenador español reveló la agresividad del estilo bávaro diciendo: «Te presionan desde el calentamiento. Te encuentras a Upamecano, el central, pegado a tu nuca dentro del área. Es un equipo que presiona en cada centímetro del campo y no duda en recurrir al marcaje individual; tienen una enorme confianza en su fuerza física y su agresividad».

A pesar de la fuerza del Bayern, Riera considera que este ímpetu ofensivo puede ser un arma de doble filo: «La verdad es que el Real Madrid se siente muy cómodo corriendo por los espacios y recuperando el balón, y creo que esa es la ventaja que tiene el equipo de Arbeloa, porque el Bayern no sabe jugar de otra manera. Este estilo le viene como anillo al dedo al Madrid; si se enfrentaran a un equipo que se basara en un bloque defensivo bajo, la cosa sería peor, pero el empuje del Bayern beneficia al Real Madrid».







