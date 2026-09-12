Richarlison está profundamente decepcionado con el Tottenham Hotspur y lo comunica en Instagram

El traspaso de Richarlison al Vasco da Gama se frustró finalmente a última hora. El delantero de 29 años, que en el Tottenham Hotspur ya no podía contar con minutos en el primer equipo, no llegó a un acuerdo personal con el club brasileño. Así lo informa The Independent basándose en fuentes de la agencia de noticias Press Association (PA).

El técnico de los Spurs, Roberto De Zerbi, envió recientemente una señal especialmente dolorosa y reveladora a Richarlison al no asignarle a él, sino a Xavi Simons, actualmente lesionado de la rodilla, la última plaza de ‘extranjero’ en la plantilla de la Premier League.

Richarlison fue relegado al Sub-21 de los Spurs y parecía que este verano iba a marcharse a su exclub Everton. Sin embargo, nunca se llegó a un acuerdo y, por tanto, el goleador de 29 años se arriesgaba a afrontar un semestre desesperanzador.

Pero Vasco da Gama, en su país natal, Brasil, parecía ofrecer una salida. Además, se trataba de un traspaso definitivo: una cesión no era posible porque los Spurs ya tienen a seis jugadores cedidos en clubes internacionales y con ello han alcanzado el máximo permitido según las normas de la FIFA.

Vasco da Gama alcanzó un acuerdo con los Spurs por un traspaso. Pero el propio delantero no llegó a un entendimiento con el club brasileño, informa The Independent basándose en PA. Por eso, la operación se vino abajo.

El propio Richarlison dice que el ‘problema’ estaba en los Spurs, afirma en un vídeo en Instagram. “He recibido otras ofertas, pero dejé muy claro que quería quedarme en Vasco hasta diciembre. Por desgracia, el Tottenham puso un límite al periodo de cesión, por lo que no fue posible”.

Por cierto, a principios de esta semana se supo que Richarlison quiere rescindir de inmediato su contrato con los Spurs, vigente hasta mediados de 2027. “El entorno del delantero considera que el Tottenham no puede tomar la decisión de desterrar al jugador del primer equipo al Sub-21”, escribió al respecto el brasileño Globo.

Si eso no prospera, parece que Richarlison tendrá que conformarse durante el próximo semestre con un papel en el Tottenham Hotspur Sub-21. Los Spurs ficharon al internacional, 54 veces con su selección, en 2022 procedente del Everton. Desde entonces ha disputado 134 partidos con el conjunto londinense, en los que ha firmado 32 goles y 15 asistencias.