Richard Menjívar no recibió anuncio oficial sobre su salida del Águila

El volante, radicado en Estados Unidos, indicó que se enteró de su salida por medio de Twitter.

Águila dio a conocer la lista de bajas y entre ellas apareció la de Richard Menjívar, quien no tuvo muchos minutos con el técnico Daniel Messina, pese a que fue anunciado como uno de los grandes refuerzos en el torneo pasado.



“Me metí a redes sociales y miré ese comunicado, ya mi contrato había vencido, había firmado solo por un año, lástima que me haya dado cuenta por otros medios y no por la parte oficial del equipo”, dijo Menjívar, quien ya se encuentra en , ya que logró viajar en un vuelo humanitario enviado por ese país.



El volante aún no tiene certeza de su destino futbolístico. En conversación con el periódico “El Gráfico”, indicó: “Mi idea sobre mi futuro futbolístico no lo tengo definido, mi prioridad era retornar con mi familia, no he discutido ese tema con mi esposa, pude salir por vuelos organizados por la Embajada de los Estados Unidos”.