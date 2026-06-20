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Ricardo PepiGetty
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«Ricardo Pepi podría dejar el PSV tras el Mundial para fichar por un grande europeo»

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PSV Eindhoven
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USA
R. Pepi

Ricardo Pepi, delantero estadounidense de 23 años del PSV, aparece este sábado en la portada de Tuttosport como candidato para sustituir a Jonathan David en la Juventus.

Según el diario deportivo italiano, David podría dejar Turín y Dusan Vlahovic también saldría gratis.

La Juventus busca un delantero de futuro y valora a Pepi en unos 30 millones de euros, según Transfermarkt.

Sin embargo, el PSV no aceptará fácilmente la salida de su goleador, quien tiene contrato en Eindhoven hasta mediados de 2030.

A principios de año casi fichó por el Fulham, pero el traspaso a la Premier League se cayó en el último momento.

Ambos clubes habían alcanzado un acuerdo verbal de traspaso entre 35 y 40 millones de euros, pero no se pusieron de acuerdo en la fecha de inicio del contrato.

Pepi disputa el Mundial con Estados Unidos, ya clasificado para la siguiente ronda.

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