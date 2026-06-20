«Ricardo Pepi podría dejar el PSV tras el Mundial para fichar por un grande europeo»

Ricardo Pepi, delantero estadounidense de 23 años del PSV, aparece este sábado en la portada de Tuttosport como candidato para sustituir a Jonathan David en la Juventus.

Según el diario deportivo italiano, David podría dejar Turín y Dusan Vlahovic también saldría gratis.

La Juventus busca un delantero de futuro y valora a Pepi en unos 30 millones de euros, según Transfermarkt.

Sin embargo, el PSV no aceptará fácilmente la salida de su goleador, quien tiene contrato en Eindhoven hasta mediados de 2030.

A principios de año casi fichó por el Fulham, pero el traspaso a la Premier League se cayó en el último momento.

Ambos clubes habían alcanzado un acuerdo verbal de traspaso entre 35 y 40 millones de euros, pero no se pusieron de acuerdo en la fecha de inicio del contrato.

Pepi disputa el Mundial con Estados Unidos, ya clasificado para la siguiente ronda.