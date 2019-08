Ricardo Gareca: "Chile es una de las mejores selecciones del mundo"

El técnico de la Selección peruana analizó el presente de La Roja, elogió a Jorge Valdivia, Vidal y Alexis y reconoció que pudo llegar a la U.

Ricardo Gareca es uno de los técnicos más cotizados de la actualidad. De hecho, se encuentra entre los nominados para ser el elegido como mejor entrenador del año en los premios The Best de la FIFA gracias a la gran campaña de la Selección Peruana en la , donde remató como subcampeón.

Y en diálogo extenso con ADN, el Tigre analizó el presente de su equipo y también el de La Roja. "Tomarle la mano a es muy difícil. Nosotros en el primer amistoso tuvimos un buen desempeño, allí Chile probó algunos muchachos para ir viendo las alternativas. Lo sucedido en la Copa América, creo que hicimos un buen partido, pero Chile tuvo para emparejarlo. Fue muy complicado. Jugar con Chile no es garantía de nada. Aquella vez, nunca dejaron de buscar y tuvimos mayor efectividad nosotros. Tuvo una gran actuación nuestro arquero", reflexionó.

Además, el estratego del Rimac se refirió a las dos victorias consecutivas que lleva sobre el conjunto que dirige Reinaldo Rueda. "Lo que veo es que Chile es una Selección que mantiene la exigencia, un equipo muy difícil de jugar y altamente competitivo. Estuvieron a la altura de lo que es Chile. Fue sumamente difícil para nosotros", dijo.

“Chile en el concepto que tenemos nosotros, no sólo es una de las mejores selecciones de Sudamérica, sino que también de todo el mundo”, agregó el DT.

Por otra parte, e ex adiestrador del Palmeiras llenó de elogios a Jorge Valdivia, Arturo Vidal y Alexis Sánchez. “Tienen unos jugadores sensacionales, con muestras de nivel y carácter. Yo tuve a Valdivia en Palmeiras y pudimos comprobar la calidad de Valdivia. Es un jugador exquisito, único, con un panorama y calidad excepcional. Pero también hay otros como Vidal, Alexis, que son de una jerarquía muy notoria. Habrá que ver lo que se viene y quienes serán los reemplazantes de una generación importantísima”.

Finalmente, reconoció que pudo llegar a . "Hubo un interés real de Universidad de Chile. Me habló muy bien de la U el "Ingeniero" Pellegrini. Una de las visitas que hice en Europa, fue en . Me dio la posibilidad de un acercamiento y nos trataron maravillosamente bien. El "Ingeniero" me había hablado muy bien de cómo es como club la U. Yo tuve una reunión con ellos y fue algo muy real. Pero más adelante hubo una confusión porque también yo tuve una reunión con gente de en Chile, con el de Vigo que me citaron en Chile, y me estaban esperando los medios chilenos creyendo que iba a arreglar con algún equipo", cerró.