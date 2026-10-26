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Kylian Mbappe alcanzó un hito histórico al marcar su gol número 100 con el Real Madrid en una actuación decisiva para la victoria ante el Barcelona. El delantero francés insistió en que la unión de la plantilla era más importante que su marca personal.

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Mbappe alcanza los 100 goles en su partido 116

Kylian Mbappe agrandó su lugar en la historia del Real Madrid al marcar los dos goles de la victoria por 2-1 ante el Barcelona en el Camp Nou. El delantero francés alcanzó los 100 goles con el Real Madrid en apenas 116 partidos con el club.

De esos 100 goles, 67 llegaron en LaLiga, 25 en la Champions League, 4 en la Copa del Rey, 2 en el Mundial de Clubes, 1 en la Supercopa de Europa y 1 en la Supercopa de España.

Mbappe abrió el marcador con un remate de muslo que se desvió antes de empujar a la red un pase tardío de Eduardo Camavinga.

El delantero antepone la victoria del equipo a su marca personal

Pese a alcanzar los tres dígitos en un tiempo récord, Mbappe se centró por completo en el logro colectivo tras el partido. «Estoy muy contento, todo el mundo sabe que me gusta marcar goles y ayudar así al equipo», declaró Mbappe.

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«Pero creo que hoy esto es solo un detalle, porque lo más importante es la victoria del equipo y cómo ganamos como grupo».

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«Esta victoria dará mucha confianza al grupo y habrá muchos más goles, así que no es tan importante», añadió.

El francés pide unidad total al equipo para luchar por el título

Al reflexionar sobre las exigencias de jugar en el Real Madrid, Mbappe instó a sus compañeros a mantener su alto nivel. «Sabíamos que teníamos que jugar como hombres, pero también como equipo», recalcó Mbappe.

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«Si queremos conseguir cosas este año, tenemos que hacerlo como grupo... cuando ves a los jugadores que tenemos aquí, quien diga que no hay calidad miente».

«Al final, ganar y seguir en la lucha por el título es muy importante para nosotros», señaló.

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El delantero del Real Madrid apunta al título de LaLiga

Tras ganar dos Trofeos Pichichi y una Bota de Oro desde su llegada a Madrid, Mbappe sigue siendo el referente del ataque del Real Madrid.

El francés ya ha marcado 14 goles en todas las competiciones esta temporada.

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Mbappe y el Real Madrid centran ahora su atención en la visita al Santander del próximo domingo.