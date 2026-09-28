"Revuelo en Valdebebas": una crisis disciplinaria le cuesta al "descubrimiento de Mourinho" una sanción inmediata

Un informe periodístico español reveló este lunes indicios de una crisis en el Real Madrid, que derivaron en un castigo inmediato contra un joven jugador.

El diario "Marca" señaló que han empezado a asomar indicios de una crisis en el horizonte del Real Madrid Castilla, aunque podría disiparse rápidamente.

El filial afrontó su primer contratiempo interno, lo que provocó revuelo en Valdebebas, donde estalló un desencuentro entre Jorge Cestero, uno de los jugadores más destacados del equipo, y Julián López de Lerma, el director técnico, la semana pasada, tras su exclusión del once titular ante el Sant Andreu.

El asunto requirió la intervención del club y, tras resolverse, el jugador no fue incluido en la lista del equipo para el partido ante el Alcorcón.

López de Lerma no ocultó la decisión técnica, aunque no reveló el motivo de la ausencia.

El entrenador declaró: "Estamos centrados en el desarrollo de los jugadores. Queremos que todos los jugadores puedan mostrar sus capacidades, competir y formar parte del equipo".

El entrenador también explicó la importancia que le concede al centrocampista: "Jorge será un jugador muy importante para nosotros esta temporada".

El club decidió, de forma comprensible, que el desencuentro tuviera consecuencias, como se vio en el último partido que el Castilla perdió por 1-2 ante el Alcorcón.

Esta crisis, aunque parece que ya se ha resuelto, deja en el aire la pregunta sobre cuánto tiempo se prolongará la exclusión, especialmente con la proximidad del derbi madrileño dentro de pocos días, un partido en el que aún no está claro si Cestero volverá a la alineación de Julián.

Al margen de esta crisis, el jugador está realizando una gran temporada (ya ha marcado su primer gol) y se ha consolidado como pieza clave del Real Madrid Castilla.

Además, participó en la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de José Mourinho, donde fue uno de los jugadores más destacados de la cantera, llegando incluso a disputar los cuatro partidos amistosos previos al inicio de la temporada.