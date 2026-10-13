The Athletic cita en un artículo reciente a varios antiguos miembros de cuerpos técnicos del Real Madrid, todos partidarios de desprenderse de una de las dos superestrellas. Sostienen que solo así podrá el club competir por títulos de forma sostenida y recuperar la calma, después de que, en la pasada temporada sin títulos, incluso hubiera enfrentamientos entre jugadores.

«El problema solo se resolverá cuando se marche uno de los dos, Vinicius o Mbappé», afirmó un antiguo miembro del cuerpo técnico del Real Madrid de los últimos años, que no quiso dar su nombre. Otro exempleado añadió: «O hay un cambio estructural o no podrán mejorar».

Y continuó: «Hay muchísimo talento creativo, pero es imposible tener éxito a largo plazo si se defiende con solo ocho jugadores, y es muy difícil organizar el ataque cuando los mejores jugadores aceleran constantemente el juego y buscan los mismos espacios».

¿Acabarán Vinicius Junior y Mbappé perjudicando al Real Madrid?

Tanto Mbappé como Vinicius suelen mantenerse al margen de las tareas defensivas y prefieren colocarse para salir rápido al contraataque. Así, el Real Madrid suele defender en inferioridad numérica. Una circunstancia que ya perjudicó al conjunto blanco en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la pasada temporada contra el Bayern de Múnich.

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En el plano personal, sin embargo, las dos superestrellas, movidas por sus egos, sí parecen llevarse bien, al contrario de lo que han afirmado otros medios. «Se llevan bien, pero en el campo no conectan», señaló una fuente cercana al club: «¡No es que no se entiendan ni que se odien!». Más bien, el brasileño y el francés «se comparan entre sí en todo. Y si uno no defiende, el otro tampoco lo hace».

Xabi Alonso ya fracasó, entre otras cosas, especialmente por los caprichos de Vinicius, que protagonizó un escándalo al ser sustituido en el Clásico del año pasado: insultó al entrenador y amagó con marcharse. Además, el vestuario blanco habría estado profundamente dividido entre partidarios y detractores de Alonso.

La separación, sonada, llegó tras poco más de medio año, pero nada cambió con su sucesor, Álvaro Arbeloa. Al contrario: hacia el final de la temporada, una pelea física entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, tras la cual Valverde tuvo que ser ingresado en el hospital con un traumatismo craneoencefálico, acaparó los titulares.

¿Podrá José Mourinho controlar a Vinicius y Mbappé?

El Real Madrid se quedó sin títulos y reaccionó, entre otras medidas, con el regreso de José Mourinho al banquillo. Se espera que el emblemático entrenador portugués controle los egos de las estrellas del Real Madrid. Pero Vinicius y Mbappé siguen dando que hablar en Madrid también bajo sus órdenes.

L'Equipe informó recientemente de que el comportamiento de Mbappé desde su lesión en el primer partido de la Liga de Naciones había causado malestar en el Real Madrid. En el club se habría instalado la impresión de que Mbappé antepone sus intereses personales a los objetivos de la entidad. Por ejemplo, la conquista del Balón de Oro le importaría más que el éxito del equipo.

«Después de más de dos años, da la impresión de que todavía no ha entendido cómo funcionan el Real Madrid y su entorno, ni cómo hay que comportarse allí», declaró una fuente interna anónima a L’Equipe: «Está muy mal asesorado y, en términos de imagen, eso perjudica a todos, tanto a él como al club».

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Mbappé desafía a José Mourinho con un paseo en bicicleta

El internacional francés sufrió una distensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda en la victoria de Francia por 1-0 ante Turquía y desde entonces se encontraba en rehabilitación. Sin embargo, después sorprendió con varias acciones.

Por un lado, fue fotografiado durante una visita a una discoteca en París; por otro, incluso desobedeció abiertamente una prohibición de Mourinho.

«Por desgracia, un futbolista no puede montar en bicicleta. Ni siquiera si lo hace a espaldas del club. Me da igual su contrato; me fijo en lo en serio que se toma el jugador su trabajo», explicó Mourinho recientemente en un pódcast. Una caída podría hacer que un jugador se perdiera varios partidos o incluso sufriera una lesión grave. «Quizá solo tengas una contusión, pero esa contusión te impide estar en plena forma», añadió el entrenador del Real Madrid.

¿Y qué hizo Mbappé? Publicó en Instagram una foto en la que aparecía montando en bicicleta por Suiza.

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Vinicius Junior protagoniza un nuevo escándalo en el Real Madrid

Mientras tanto, Vinicius volvió a dar mucho que hablar por su cuestionable comportamiento. El pasado fin de semana le anularon, con toda razón, el que habría sido el 2-0 ante el Villarreal CF. En su lugar, el brasileño vio la roja directa por una agresión detectada por el VAR. Vinicius había tirado claramente del pelo a su rival Nathan Saliba y había obtenido así una ventaja.

Vinicius se negó a aceptarlo, insultó y acosó al árbitro y, de camino a los vestuarios, habría empujado a un empleado de LaLiga. Por ello, es probable que la Liga suspenda al brasileño al menos dos partidos, por lo que también se perdería el Clásico del 25 de octubre.

Por cierto, Mourinho no compareció en la rueda de prensa posterior al partido contra el Villarreal y al escándalo de Vinicius para no arriesgarse a recibir una sanción por sus declaraciones. «Quiero», hizo saber según el diario Mundo Deportivo, «estar contra el Sevilla y el Barça». Ahora que Vinicius no estará.

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