Revolución histórica: la liga estadounidense abandona su tradición y adopta el modelo europeo

La Major League Soccer (MLS) se prepara para una nueva etapa en su historia, después de anunciar oficialmente el cambio del sistema de la competición a partir de 2027, dejando atrás la disputa de la temporada dentro de un único año natural y adoptando el calendario vigente en las grandes ligas europeas, en un paso que busca armonizar las competiciones estadounidenses con el mercado del fútbol mundial.

Desde su creación en 1996, la liga estadounidense ha acostumbrado a disputar sus temporadas entre febrero y diciembre, pero el nuevo sistema comenzará en julio de 2027, con una primera temporada que se extenderá hasta mayo de 2028, convirtiéndose así en la primera temporada en la historia de la competición que abarca dos años naturales, según la página oficial de la liga.

La modificación ofrecerá un período de vacaciones de verano para jugadores y cuerpos técnicos durante el mes de junio, tras el final de la temporada, al igual que ocurre en las ligas europeas. Asimismo, se implantarán dos períodos de fichajes, uno de verano y otro de invierno, coincidiendo con las fechas principales del mercado de fichajes en Europa.

Se espera que este cambio ofrezca a estrellas como Lionel Messi, Antoine Griezmann y Robert Lewandowski una experiencia más acorde con el sistema futbolístico al que estaban acostumbrados en Europa.

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Una temporada de transición para evitar el parón de la competición

Antes del paso completo al nuevo sistema, la liga estadounidense decidió organizar una temporada de transición corta durante el período comprendido entre febrero y mayo de 2027, para evitar un parón prolongado de la competición entre el final de la temporada 2026 y el inicio de la nueva era en julio.

Según el sistema anunciado, las competiciones de la temporada de transición arrancan el 19 de febrero de 2027 y se prolongan hasta el 8 de mayo, con la participación de los treinta equipos, que se dividirán en dos grupos. Cada equipo disputará 14 partidos, 7 encuentros como local y otros tantos como visitante, antes de que los equipos clasificados pasen a la fase de eliminatorias.

Un nuevo sistema para decidir el título

Se clasificarán para las eliminatorias los ocho primeros clasificados de cada grupo, que se disputarán por sistema de eliminación directa durante el mes de mayo, mientras que las fechas de los partidos se determinarán posteriormente.

Está previsto que la final se dispute durante el fin de semana del "Memorial Day", que corresponde al 31 de mayo de 2027, como estación final de la temporada de transición, antes del arranque de la primera temporada completa conforme al calendario europeo en julio de ese mismo año.

La decisión representa un giro histórico en la identidad de la liga estadounidense y en su calendario de competiciones, y refleja además una tendencia hacia el refuerzo de su vinculación con el sistema del fútbol mundial, tanto a nivel de las fechas de los partidos como de los períodos de fichajes.