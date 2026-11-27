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Florentino Pérez ha iniciado una nueva etapa de su proyecto en el Real Madrid. Tras completar buena parte de la reconstrucción del equipo, apostando por jugadores jóvenes con un gran margen de progresión, el presidente del club trabaja ahora para garantizar la continuidad de la mayor parte del grupo actual.

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Según informa el diario Sport, Pérez quiere evitar que el conjunto merengue se vea abocado a negociaciones complicadas y decisivas, como ocurrió con Vinicius Júnior el pasado verano, y asegurar que el núcleo del equipo se mantenga unido durante los próximos años.

Basta con echar un vistazo a los contratos en vigor de los jugadores de la plantilla para comprender la magnitud de este plan: algunos futbolistas están vinculados al club hasta 2030, 2031 y 2032, e incluso hasta 2033.

En total, 16 jugadores tienen contrato con el Real Madrid más allá de 2030, y se espera que otros 3 se sumen a ellos próximamente.

Solo en lo que va de año, el club blanco ha anunciado la renovación de 6 jugadores, entre ellos pilares fundamentales como Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Vinicius Júnior.

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La renovación del brasileño era el asunto más importante de esta nueva etapa. El contrato de Vinicius se extendía hasta 2027, y asegurar su continuidad se había convertido en uno de los principales asuntos pendientes sobre la mesa de negociación en las oficinas de Valdebebas.

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Las diferencias económicas complicaron unas negociaciones que se prolongaron durante varios meses. Florentino Pérez tomó personalmente las riendas del asunto, hasta que finalmente se cerró el acuerdo para ampliar el contrato del jugador hasta 2032, lo que convierte al extremo brasileño en el segundo futbolista mejor pagado de la plantilla, solo por detrás de Kylian Mbappé.

El plan de Florentino para el futuro

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Históricamente, el presidente del Real Madrid ha defendido una postura firme en las negociaciones de renovación, incluso cuando al otro lado de la mesa se sentaba un jugador clave para el club. Los casos de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos son dos ejemplos claros de ello.

El presidente blanco no dudó en mostrarse inflexible con dos leyendas del Real Madrid que acabaron abandonando el club rumbo a la Juventus y el París Saint-Germain, respectivamente. En ambos casos, Florentino se mantuvo firme en su postura durante las negociaciones, sin importar las consecuencias.

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Sin embargo, el escenario fue algo distinto en el caso de Vinicius. El Real Madrid no quería que uno de sus jugadores más determinantes entrara en el último año de contrato sin una solución, lo que le habría permitido marcharse sin que el club recibiera compensación económica alguna.

Las negociaciones obligaron a ambas partes a encontrar un punto de encuentro y a reconocer el peso del jugador dentro del equipo, pese a su rendimiento en los últimos tiempos. Todo apunta a que Florentino entendió que, en algunos casos, proteger a una estrella exige también cierta flexibilidad en la postura del club.

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Queda por ver si este caso sentará o no un precedente en la política de renovaciones del Real Madrid.

Florentino Pérez se mostró más flexible en la renovación de Vinicius que en su trato con otras estrellas como Ramos y Cristiano.

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El siguiente gran paso apunta a Jude Bellingham. El inglés tiene contrato con el club hasta 2029, pero el Real Madrid quiere ampliar su vinculación y mejorar sus condiciones económicas, con la intención de situarlo en la misma franja salarial que Vinicius.

Se espera que el centrocampista se convierta en una de las principales caras del club durante la próxima década, y por eso el Real Madrid quiere que su contrato refleje ese estatus.

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La apuesta por el trío formado por Vinicius, Mbappé y Bellingham sigue intacta, pese a que hasta ahora no ha logrado convertir las enormes expectativas que acompañaron su formación en el dominio colectivo esperado.

Florentino Pérez nunca se ha planteado reconstruir este núcleo del equipo, y la política de renovaciones supone, además, una clara declaración de confianza en el proyecto deportivo.

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Al mismo tiempo, el Real Madrid aplica una política diferente con los jugadores más veteranos. Thibaut Courtois y Antonio Rüdiger son el ejemplo del enfoque que Pérez suele adoptar con los futbolistas que han superado la treintena.

Esta política consiste en ofrecer contratos de una sola temporada, con el fin de evaluar el rendimiento y el estado físico de los jugadores año tras año.

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La situación cambia cuando se trata de un jugador que llega al equipo mediante un traspaso, como demostró el caso de Denzel Dumfries.

En estos casos, el club no tiene problema en ofrecer al jugador un contrato de larga duración, para poder repartir el coste de la operación y amortizarlo contablemente a lo largo de la duración del contrato.

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El mapa de contratos incluye también otros nombres destacados. Fede Valverde y Brahim Díaz figuran entre los jugadores con los que el club tiene muy avanzadas las negociaciones de renovación, y se espera que ambos acuerdos se anuncien próximamente.

Por su parte, Bellingham acapara buena parte de la atención por el importante aumento salarial que conllevará su nuevo acuerdo.

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Arda Güler y Tchouaméni ya han ampliado sus contratos hasta 2032, lo que refuerza la idea de que el Real Madrid quiere asegurar la continuidad de varias generaciones de jugadores en torno a sus grandes estrellas.

La estrategia de Florentino Pérez responde a una lógica económica y deportiva, pero al mismo tiempo encierra un reto: que esta generación de jugadores logre por fin ofrecer el rendimiento que se espera de ella.

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El Real Madrid ha conseguido asegurar la continuidad de un gran número de sus pilares, pero ahora necesita que esa estabilidad se traslade al terreno de juego, con títulos y con un equipo que esté a la altura de las expectativas y las esperanzas depositadas en él.