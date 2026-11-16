Revolución en el fútbol europeo: una denuncia contra la UEFA podría redibujar el mapa del poder

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En un paso sin precedentes que podría redibujar el mapa del poder en el fútbol europeo, la Unión de Clubes Europeos ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea en la que acusa a la UEFA y a la Asociación Europea de Clubes (ECA) de vulnerar las normas de competencia de la Unión Europea.

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Según «Reuters», la denuncia, presentada este lunes, abre un expediente delicado sobre quién controla realmente el destino de los clubes del continente y cómo se toman las grandes decisiones que afectan a los ingresos de todos, al calendario de partidos y a la estructura de las competiciones.

La organización denunciante centra su queja en el memorando de entendimiento firmado entre la UEFA y la ECA, al considerar que otorga a esta última la condición de representante exclusivo de todos los clubes europeos. Además, sostiene que este reconocimiento excluye a cientos de clubes pequeños y medianos de una participación real en la toma de decisiones, pese a que constituyen la mayoría del ecosistema futbolístico.

La Unión basa su reclamación en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíben los acuerdos y prácticas que restrinjan la competencia o supongan un abuso de posición dominante.

El secretario general de la Unión de Clubes Europeos, Dennis Gudasic, afirmó que la situación actual concede a una sola organización amplias competencias que abarcan a todos los clubes del continente, mientras que la mayoría de ellos siguen sin una voz efectiva. Añadió que la Unión pide a la Comisión Europea que examine hasta qué punto estos acuerdos son compatibles con el Derecho de la Unión Europea.

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El memorando de entendimiento data de 2023 y en 2024 se prorrogó hasta 2033. En virtud de este acuerdo, la ECA propone a 16 de los 20 miembros de la Comisión de Competiciones de Clubes de la UEFA, el órgano encargado de revisar los cambios sustanciales en materia de gobernanza. Asimismo, participa en la designación de miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA, lo que refuerza su influencia en las más altas esferas de decisión.

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Por su parte, ni la UEFA ni la ECA han emitido hasta el momento ningún comunicado oficial. El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, ya había calificado anteriormente la alianza con la ECA como la base de un ecosistema inclusivo y sostenible al servicio de todos los niveles del juego.

Cabe recordar que la ECA agrupa a más de 900 clubes, mientras que la Unión de Clubes Europeos está formada por 138 clubes de 22 países. Fundada en 2023 con el objetivo de promover un sistema más justo y equilibrado, esta última ha manifestado su disposición a dialogar con la UEFA para introducir modificaciones vinculantes y prácticas en el memorando.

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La denuncia llega en un momento en el que el fútbol europeo vive un debate creciente sobre el reparto de la riqueza y la representación equitativa. Si la Comisión Europea decide admitir a trámite el caso, podría producirse una reestructuración de los mecanismos de consulta y representación en el continente, lo que abriría la puerta a una voz más fuerte para los clubes que durante tanto tiempo se han sentido marginados.