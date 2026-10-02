El entrenador alemán del Barcelona, Hansi Flick, es consciente de que un calendario sumamente apretado espera a su equipo, y de que necesitará a todos sus jugadores en plena forma, especialmente a aquellos cuyo impacto ha sido menor hasta ahora.

Según el diario catalán "Sport", Flick tiene clara su convicción: los grandes títulos esta temporada no se deciden solo con once titulares, sino manteniendo el ritmo competitivo de una plantilla completa y preparada.

Desde esta premisa, el técnico alemán envió un mensaje claro al vestuario blaugrana: cargad las pilas y aprovechad el parón, pero volved con la máxima concentración, y que todos estén listos, porque las rotaciones están por llegar.

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En cuanto al grupo de jugadores que permaneció en la Ciudad Deportiva del Barça, tras nueve días de descanso total para recuperar energías, las instrucciones no se limitaron únicamente al reposo. El cuerpo técnico diseñó planes específicos de trabajo individual, para garantizar que mantuvieran la misma frescura y preparación física que sus compañeros, quienes disputaron minutos agotadores con sus selecciones.

Este largo periodo de parón fue poco habitual, y el objetivo de los preparadores físicos, encabezados por Benjamin Kugel, fue que estos jugadores no sintieran a su regreso que habían pasado largos días sin entrenamientos colectivos.

Todo gira en torno al apretado calendario que espera al Barcelona. Un ritmo frenético, a razón de dos partidos por semana, obligará a Flick a rotar la plantilla.

En el horizonte hay citas enormemente difíciles, entre ellas compromisos europeos a domicilio de la magnitud de un enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain, en el estadio Parque de los Príncipes, y el complicado viaje para medirse al Galatasaray en Turquía, todo ello junto a la gran cita esperada ante el Real Madrid: el Clásico del próximo 25 de octubre.

El momento de los suplentes

Con el inicio de la temporada, hubo elementos que no gozaron de gran continuidad, o que aún no habían participado como titulares en los ocho partidos oficiales que disputó el equipo. Jugadores como Gabriel Jesus, Hamza Abdelkarim y Bryan Gil no han iniciado ningún partido como titulares esta temporada, mientras que fueron limitados los minutos de jugadores que desempeñaron papeles importantes con Flick en temporadas anteriores, como Alejandro Balde y Gavi.

Flick considera imprescindible que todo el grupo esté listo, y preparado al cien por cien, cuando llegue el momento de saltar al terreno de juego, como ha sido el caso hasta ahora. Jesus, por ejemplo, participó de forma intermitente y marcó dos goles, y es probable que esté en la lista de convocados tras el parón, según "Sport".

En cuanto al caso de Bryan Gil, es especial, pues se ha acostumbrado a quedarse fuera de las listas de convocados al inicio de la temporada. Flick había frenado personalmente el traspaso del jugador al Girona, en el mercado de fichajes de verano, por su confianza en sus cualidades, y le aseguró que su oportunidad llegaría más pronto que tarde, especialmente con el cansancio que sufren muchos jugadores tras estas semanas con sus selecciones.

"El virus FIFA"

El cuerpo técnico era plenamente consciente de los riesgos que entrañaba este parón, tanto en lo relativo a la sobrecarga física como a los largos viajes. Y los peores pronósticos se cumplieron con Raphinha, que regresó lesionado tras su participación con la selección brasileña.

Con la cercanía del partido ante el Getafe, el técnico alemán podría pensar en dar descanso al brasileño para evitar riesgos, un contratiempo que a la vez abre de par en par la puerta a la titularidad de jugadores como Jesus o Hamza.

Pero el cansancio es grande también en las bandas, pues Lamine Yamal y Anthony Gordon soportaron una gran exigencia con sus selecciones, así como en la línea defensiva, donde Cubarsí, Cancelo y Xavi Espart disputaron muchos minutos.

Eric García es uno de los jugadores que regresaron pronto, tras sentir una leve molestia, por lo que se verá si la decisión es tratar con cautela también su situación.



