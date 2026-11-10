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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images
Mohamed Saeed
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Revés por lesión para Zinedine Zidane: Marcus Thuram causa baja en la convocatoria de Francia y la ausencia de la estrella del Inter abre la puerta a un talento adolescente

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Francia ha sufrido un duro golpe con la baja de Marcus Thuram para sus próximos dos partidos de la Liga de Naciones contra Italia y Turquía. El delantero del Inter se ha visto obligado a abandonar la convocatoria de Zinedine Zidane al no recuperarse de un problema muscular sufrido en un partido de la Serie A.

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Frustración para una estrella del Inter por las persistentes molestias en los isquiotibiales

Las esperanzas de Thuram de tener protagonismo durante el parón internacional se han desvanecido después de que el delantero del Inter quedara oficialmente descartado para los próximos partidos de Francia. El atacante de 29 años se incorporó a la concentración en Clairefontaine el lunes, pero arrastraba claramente un problema físico surgido mientras jugaba con su club en Italia. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que el jugador sufre molestias persistentes en el isquiotibial derecho, que aparecieron durante la reciente victoria liguera del Inter por 2-0 ante el Como.

Aunque llegó a la concentración con la intención de participar, Thuram no pudo tomar parte en la sesión principal de entrenamiento del lunes y se limitó a realizar trabajo individual de recuperación. «Estas molestias persistentes le impidieron participar en el entrenamiento de este lunes y continuó recibiendo tratamiento», afirmó la FFF en un comunicado oficial. Tras una noche de seguimiento y nuevas evaluaciones médicas el martes por la mañana, quedó claro que el jugador no estaría en condiciones de disputar ninguno de los dos partidos programados para este parón, según informó por primera vez Dounia Mesli. Por ello, el cuerpo médico acordó que regresara a su club para continuar con la recuperación.

Zidane apuesta por la juventud y convoca por primera vez a Kroupi

La ausencia de Thuram supone un duro golpe para Zidane, que se encuentra en los primeros compases de su etapa al frente de Francia. Thuram, que ha disputado 35 partidos con su selección, tenía ganas de demostrar su valía tras quedarse fuera de la convocatoria de septiembre. Con el jugador del Inter de regreso a Milán, el cuerpo técnico ha actuado con rapidez para cubrir su baja. En una decisión que pone de manifiesto la disposición de Zidane a dar oportunidades a nuevos talentos, el joven Eli Junior Kroupi ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta. Su inclusión refleja una tendencia creciente a integrar a la nueva generación en el primer equipo nacional.

«Al no haber mejoría esta mañana y tras las pruebas, de acuerdo con el Inter y el jugador, el cuerpo médico de Francia decidió ponerlo de nuevo a disposición de su club», añadió la FFF. Esta confirmación oficial pone fin a la participación de Thuram en este parón. Mientras Kroupi se prepara para incorporarse al grupo, Steve Ngoura ha sido llamado temporalmente desde las categorías inferiores para garantizar que haya suficientes jugadores en los entrenamientos hasta que se complete la incorporación de toda la plantilla.

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Reorganización defensiva tras la baja de Kalulu

AZ Alkmaar v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Thuram no es el único jugador de la primera división italiana afectado por las lesiones durante este parón internacional. Francia también ha perdido a Pierre Kalulu, que corrió una suerte similar tras un intenso duelo entre la Fiorentina y la Juventus.

Para cubrir la ausencia de Kalulu, Zidane ha recurrido a Saël Kumbedi, una decisión que ha suscitado un notable interés dada la situación actual del jugador en un club de la segunda división francesa. Las lesiones han obligado a reorganizar rápidamente la defensa y el ataque a solo unos días de un partido crucial de la Liga de Naciones. Francia viajará a Milán para enfrentarse a Italia antes de recibir a Turquía en Burdeos el domingo. Con dos jugadores consolidados fuera de combate, la responsabilidad recaerá en los recién llegados y en los veteranos que siguen disponibles para mantener el alto nivel que se espera bajo la dirección de un icono del fútbol como Zidane en esta etapa de transición de la selección.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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