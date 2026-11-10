Compartir Sigue a GOAL en Google

Francia ha sufrido un duro golpe con la baja de Marcus Thuram para sus próximos dos partidos de la Liga de Naciones contra Italia y Turquía. El delantero del Inter se ha visto obligado a abandonar la convocatoria de Zinedine Zidane al no recuperarse de un problema muscular sufrido en un partido de la Serie A.

Anuncios

Frustración para una estrella del Inter por las persistentes molestias en los isquiotibiales

Las esperanzas de Thuram de tener protagonismo durante el parón internacional se han desvanecido después de que el delantero del Inter quedara oficialmente descartado para los próximos partidos de Francia. El atacante de 29 años se incorporó a la concentración en Clairefontaine el lunes, pero arrastraba claramente un problema físico surgido mientras jugaba con su club en Italia. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que el jugador sufre molestias persistentes en el isquiotibial derecho, que aparecieron durante la reciente victoria liguera del Inter por 2-0 ante el Como.

Aunque llegó a la concentración con la intención de participar, Thuram no pudo tomar parte en la sesión principal de entrenamiento del lunes y se limitó a realizar trabajo individual de recuperación. «Estas molestias persistentes le impidieron participar en el entrenamiento de este lunes y continuó recibiendo tratamiento», afirmó la FFF en un comunicado oficial. Tras una noche de seguimiento y nuevas evaluaciones médicas el martes por la mañana, quedó claro que el jugador no estaría en condiciones de disputar ninguno de los dos partidos programados para este parón, según informó por primera vez Dounia Mesli. Por ello, el cuerpo médico acordó que regresara a su club para continuar con la recuperación.

Zidane apuesta por la juventud y convoca por primera vez a Kroupi

La ausencia de Thuram supone un duro golpe para Zidane, que se encuentra en los primeros compases de su etapa al frente de Francia. Thuram, que ha disputado 35 partidos con su selección, tenía ganas de demostrar su valía tras quedarse fuera de la convocatoria de septiembre. Con el jugador del Inter de regreso a Milán, el cuerpo técnico ha actuado con rapidez para cubrir su baja. En una decisión que pone de manifiesto la disposición de Zidane a dar oportunidades a nuevos talentos, el joven Eli Junior Kroupi ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta. Su inclusión refleja una tendencia creciente a integrar a la nueva generación en el primer equipo nacional.

«Al no haber mejoría esta mañana y tras las pruebas, de acuerdo con el Inter y el jugador, el cuerpo médico de Francia decidió ponerlo de nuevo a disposición de su club», añadió la FFF. Esta confirmación oficial pone fin a la participación de Thuram en este parón. Mientras Kroupi se prepara para incorporarse al grupo, Steve Ngoura ha sido llamado temporalmente desde las categorías inferiores para garantizar que haya suficientes jugadores en los entrenamientos hasta que se complete la incorporación de toda la plantilla.

Anuncios Anuncios

Reorganización defensiva tras la baja de Kalulu

Getty Images

Thuram no es el único jugador de la primera división italiana afectado por las lesiones durante este parón internacional. Francia también ha perdido a Pierre Kalulu, que corrió una suerte similar tras un intenso duelo entre la Fiorentina y la Juventus.

Para cubrir la ausencia de Kalulu, Zidane ha recurrido a Saël Kumbedi, una decisión que ha suscitado un notable interés dada la situación actual del jugador en un club de la segunda división francesa. Las lesiones han obligado a reorganizar rápidamente la defensa y el ataque a solo unos días de un partido crucial de la Liga de Naciones. Francia viajará a Milán para enfrentarse a Italia antes de recibir a Turquía en Burdeos el domingo. Con dos jugadores consolidados fuera de combate, la responsabilidad recaerá en los recién llegados y en los veteranos que siguen disponibles para mantener el alto nivel que se espera bajo la dirección de un icono del fútbol como Zidane en esta etapa de transición de la selección.