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Abdelmawgood Samir

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Revés para Marruecos y para el PSG: Hakimi se retira lesionado del partido ante el Brest

Brest vs Paris Saint-Germain
Brest
Paris Saint-Germain
Ligue 1
A. Hakimi
Francia
Marruecos

¿Qué pasó?

El marroquí Achraf Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain, sufrió una lesión muscular que le obligó a abandonar el terreno de juego pocos minutos antes del final de la primera parte durante el enfrentamiento de su equipo ante el Brest, este domingo, en el marco de la Ligue 1 francesa.

Hakimi se mostró claramente afectado por una lesión en el aductor derecho, después de detenerse en la banda para revisar él mismo la zona lesionada, antes de pedir el cambio, en el primer posible contratiempo del Paris Saint-Germain en cuanto a lesiones desde el inicio de la temporada.

El conjunto parisino ganaba por un gol a cero cuando el técnico se vio obligado a realizar el cambio en el minuto 39, con la entrada de Fabián Ruiz en sustitución de Hakimi.

La salida del lateral marroquí provocó una modificación en las posiciones de los jugadores, ya que Fabián Ruiz pasó al centro del campo, mientras que Warren Zaïre-Emery se movió a la posición de lateral derecho para suplir la ausencia de Hakimi.

La lesión de Hakimi llega en un momento en el que el Paris Saint-Germain ha logrado relativamente evitar las lesiones desde el arranque de la temporada, lo que hace que la gravedad de la lesión de la estrella marroquí y la posible duración de su ausencia sean objeto de expectación durante el próximo periodo.

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