Compartir Sigue a GOAL en Google

El Real Madrid ha confirmado que Endrick ha sufrido una lesión muscular en vísperas del partido de Champions League contra el PSV Eindhoven. El delantero brasileño, que apenas ha tenido minutos a las órdenes de Jose Mourinho esta temporada, afronta ahora otro frustrante periodo de baja.

Anuncios

Endrick sufre un nuevo contratiempo físico

El Madrid ha anunciado oficialmente que el delantero brasileño Endrick ha sufrido una nueva lesión muscular. El joven fue una de las ausencias destacadas en el último entrenamiento del primer equipo antes del partido de Champions League contra el PSV. El conjunto español se prepara para una cita europea decisiva, pero tendrá que afrontarla sin su prometedor delantero.

Este contratiempo físico llega en el peor momento para el atacante, en quien hay depositadas grandes expectativas. Se ve obligado a pasar por la enfermería justo cuando más necesita ganar continuidad. En lugar de luchar por tener minutos, deberá afrontar otra frustrante pausa en su temporada.

El Madrid publica un parte médico oficial

El club publicó un parte médico oficial para aclarar la causa exacta de la ausencia del brasileño. Los médicos del club examinaron rápidamente al delantero después de que este comunicara molestias antes de la importante cita europea.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Endrick por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda", confirmó el club en su comunicado oficial.

Anuncios Anuncios

El Real Madrid no precisó una fecha exacta para el regreso del joven delantero. El parte médico se limitó a señalar que su recuperación está "pendiente de evolución".

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Crece la frustración del brasileño

Esta última lesión supone otra amarga decepción para Endrick en una temporada que está resultando muy frustrante. El brasileño apenas ha contado para el entrenador Mourinho esta campaña y sus oportunidades en el primer equipo han sido muy limitadas.

Esta temporada solo ha disputado ocho partidos entre todas las competiciones, con un gol y una asistencia. Además, ya sufrió una lesión que le hizo perderse los cuatro primeros encuentros de la campaña.

Anuncios

Se pierde el partido contra el PSV

Endrick está totalmente descartado para el inminente partido contra el PSV y se espera que permanezca varios días de baja. Los servicios médicos del Real Madrid seguirán de cerca el problema en el aductor antes de darle el visto bueno para volver a entrenarse con normalidad.