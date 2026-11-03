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El Liverpool ha sufrido un nuevo contratiempo por lesión antes de su viaje por Europa: Ryan Gravenberch se perderá el próximo partido de la Champions League contra el Fenerbahce. El centrocampista neerlandés no formará parte de la expedición que viajará a Turquía, donde el Liverpool buscará mantener su buen momento en Europa.

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Revés en el centro del campo para el Liverpool

Gravenberch ha quedado oficialmente descartado para el viaje a Estambul tras sufrir una lesión en el talón que le impide disputar el partido de la cuarta jornada. El exjugador del Bayern de Múnich no viajará con sus compañeros y permanecerá en Merseyside para iniciar su recuperación.

El club confirmó que el jugador de 24 años se quedará en el AXA Training Centre para recibir tratamiento especializado del departamento médico. En su comunicado señaló: «Ryan Gravenberch ha quedado descartado para el partido de Champions League del Liverpool ante el Fenerbahce. Una lesión en el talón impedirá que el centrocampista forme parte de la expedición del Liverpool para el encuentro del miércoles contra el equipo turco en Estambul. En su lugar, permanecerá en el AXA Training Centre para recibir tratamiento del equipo médico del club».

Una lista de lesionados cada vez más larga

Gravenberch no es el único jugador que figura actualmente en la lista de lesionados del Liverpool. El equipo sigue acusando la repentina baja de Jeremie Frimpong, descartado tras sufrir una inoportuna lesión muscular poco después de entrar en la segunda parte contra el Brentford.

Por si fuera poco, el cuerpo técnico de Merseyside sigue pendiente de la recuperación de Conor Bradley y Giovanni Leoni, dos bajas de larga duración en defensa. Bradley, internacional con Irlanda del Norte, continúa su exigente proceso de recuperación tras una importante operación de rodilla, mientras que el prometedor defensa italiano Leoni ha sufrido frustrantes contratiempos en su recuperación de una compleja rotura del ligamento cruzado anterior. Todo ello lleva al límite los recursos defensivos del Liverpool.

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Iraola elige la expedición

Pese a la ausencia de Gravenberch, el Liverpool ha confirmado una convocatoria de 22 jugadores para viajar al estadio Sukru Saracoglu. El grupo incluye a figuras importantes del primer equipo como Alisson Becker, Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister, además de varios jóvenes prometedores como Rio Ngumoha y Jayden Danns. La expedición salió el martes por la mañana del aeropuerto Liverpool John Lennon para iniciar los últimos preparativos en Turquía.

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El Liverpool busca un resultado vital en Estambul para reforzar su posición en la clasificación de la fase liga. Iraola tendrá que encontrar el equilibrio adecuado en el centro del campo sin la movilidad de Gravenberch, lo que podría dar más responsabilidad a jugadores como Dominik Szoboszlai o Wataru Endo. En la expedición también figura el fichaje de verano Florian Wirtz, de quien se espera que aporte creatividad en un ambiente que promete ser hostil.

La atención se centra en Estambul

La atención se dirige ya por completo al terreno de juego mientras la plantilla se prepara para el partido del miércoles. Sin jugadores sancionados en este momento, las decisiones tácticas de Iraola dependerán únicamente del estado físico y la forma de sus futbolistas. El encuentro supondrá una prueba crucial para la profundidad de la plantilla del Liverpool, especialmente con el intenso periodo invernal a la vuelta de la esquina. Por ahora, el equipo debe demostrar que puede rendir al máximo nivel en Europa sin uno de los jugadores que más ha progresado esta temporada mientras busca sumar tres puntos a domicilio.