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El Arsenal ha sufrido un revés en el mercado de enero: el RB Leipzig no estudiará ofertas a mitad de temporada por Antonio Nusa, extremo de 21 años al que quiere para reforzar su ataque. Con varios grandes clubes europeos siguiendo al internacional noruego, que atraviesa un buen momento de forma, el conjunto de la Bundesliga pretende retenerlo al menos hasta el verano y podría exigir más de 80 millones de euros en el futuro.

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El club alemán bloquea su salida en invierno

Según Bulinews, el Leipzig rechazará cualquier oferta a mitad de temporada por Nusa, pese al interés del Arsenal en reforzar su ataque con él. El extremo suma seis goles y ocho asistencias en 15 partidos, incluidos cuatro goles y siete asistencias en nueve encuentros de la Bundesliga. También marcó un gol en cuatro partidos de la Champions League y registró un gol y una asistencia en dos encuentros de la Copa de Alemania.

El extremo habla de su gran inicio de temporada

Los 11 goles en los que Nusa ha participado esta temporada en la Bundesliga ya superan los siete que sumó entre tantos y asistencias en cada una de sus dos primeras campañas en la máxima categoría alemana. Esa rápida progresión ha reforzado la posición negociadora del Leipzig, lo que explica por qué las valoraciones publicadas anteriormente podrían quedarse cortas cuando los clubes pongan a prueba su firmeza.

Preguntado por el medio alemán sobre su gran inicio tras la victoria por 5-0 ante el Hamburger SV en la Bundesliga en septiembre, Nusa afirmó: «Siempre confío en mis cualidades. Puede que la temporada pasada no consiguiera las cifras que merecía, pero trabajo duro y solo intento ayudar y marcar todo lo posible».

El contrato deja el control en manos del Leipzig

La negativa del Leipzig a ceder se apoya en el contrato de cinco años que Nusa firmó al llegar procedente del Club Brujas el 13 de agosto de 2024. El acuerdo se extiende hasta el 30 de junio de 2029 y no incluye cláusula de rescisión. El club de la Bundesliga lo fichó por una cifra publicada de 21 millones de euros más variables como sustituto de Dani Olmo, después de que anotara siete goles y diera seis asistencias en 86 partidos y ganara dos títulos de la Primera División A belga en Brujas.

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Antes de marcharse a Alemania, Nusa estuvo cerca de llegar a la Premier League . En enero de 2024, el Brentford acordó con el Brujas un traspaso de 25 millones de libras (33 millones de euros), pero la operación se frustró en el último momento después de que las pruebas médicas detectaran un problema en el cartílago de la rodilla y posibles problemas de espalda. Tras dejar atrás aquellas dudas sobre su estado físico, el atacante ha demostrado rápidamente su resistencia al máximo nivel.

Al Leipzig le espera la visita al Union Berlin

Descartada una salida en el mercado de invierno, Nusa se centrará en prolongar su buena racha cuando el Leipzig viaje a Berlín en la décima jornada de la Bundesliga este sábado. Otra actuación decisiva a domicilio aumentaría aún más su cotización de cara a la segunda mitad de la temporada. Mientras tanto, el Arsenal tendrá que buscar refuerzos para enero en otra parte o prepararse para una costosa puja en verano.