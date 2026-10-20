El Bayern de Múnich recibió un golpe antes de su esperado duelo ante el Arsenal en la Liga de Campeones, después de que su entrenador belga, Vincent Kompany, se ausentara de los entrenamientos y de la rueda de prensa previa al encuentro debido a una infección vírica, en medio de las esperanzas de que regrese a tiempo para dirigir al equipo en el partido previsto para el miércoles.

El club alemán anunció, en un comunicado oficial el martes, que a Kompany se le había recomendado descansar a causa de la infección vírica, lo que le impedirá asistir a la sesión de entrenamiento y a la rueda de prensa previa al choque, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga del torneo continental.

El técnico belga había seguido la contundente victoria del Bayern sobre el Leipzig por 6-1 el pasado sábado, en la Bundesliga, desde el banquillo, después de sufrir también problemas en el muslo, mientras que su asistente Aaron Danks se encargó de dirigir a los jugadores durante el partido.

Danks se hizo cargo de los entrenamientos del equipo y también asistirá a la rueda de prensa en lugar de Kompany, en una tarea que ya había desempeñado la temporada pasada, cuando el entrenador belga se ausentó por sanción durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.

La ausencia de Olise

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En el mismo contexto, el Bayern de Múnich no podrá contar con los servicios de su extremo francés Michael Olise ante el Arsenal, lo que obliga al resto de los jugadores a suplir su ausencia en uno de los duelos más destacados de la jornada europea.

El delantero inglés Harry Kane pidió a sus compañeros aprovechar la oportunidad y asumir la responsabilidad, subrayando que la ausencia de un jugador clave afecta al equipo, pero brinda a otros elementos la ocasión de demostrar sus capacidades.

Kane dijo: «Cuando falta uno de los jugadores clave, sin duda notas la diferencia, pero en momentos como estos, otros jugadores deben asumir la responsabilidad y aprovechar la oportunidad. Otros pueden participar, y esperamos que cumplan la tarea de la mejor manera posible».

El duelo reviste una importancia especial para ambos equipos, dado que cada uno busca reforzar su posición en la fase de liga, mientras que el Bayern se apoya en un historial que le otorga una ventaja moral, ya que la última victoria del Arsenal en Múnich se remonta al año 2013.