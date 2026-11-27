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El Bayern de Múnich emitió este viernes por la tarde un importante comunicado sobre su jugador Jamal Musiala.

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El Bayern de Múnich informó, en un comunicado publicado en su página web oficial, de que Musiala sufre una lesión muscular en el isquiotibial del muslo derecho.

El club bávaro explicó: «Los servicios médicos han confirmado que Jamal Musiala sufre una lesión muscular en el isquiotibial del muslo derecho, por lo que estará de baja hasta nuevo aviso».

El diario «tz» confirmó que Musiala tendrá que encajar un nuevo y doloroso revés en su camino de vuelta a su mejor nivel.

Musiala sufrió una nueva lesión durante los cerca de 20 minutos que disputó el pasado miércoles en el partido de la Liga de Campeones ante el Lille.

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Los temores se confirmaron tras las pruebas médicas a las que se sometió el jugador este viernes. Según la información obtenida por Absolut Bayern, Musiala ha vuelto a sufrir una rotura de fibras en el muslo izquierdo. El Bayern de Múnich confirmó el diagnóstico.

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Musiala ya había sentido algunas molestias en la misma zona el pasado lunes. En lugar de seguir trabajando sobre el césped con sus compañeros para recuperar su nivel físico y técnico, el talentoso mediapunta tendrá que volver al programa de rehabilitación. Así, no estará en condiciones de jugar hasta el comienzo del próximo año.

Esta lesión supone un nuevo y duro golpe para Musiala en un momento muy complicado de su carrera. El jugador, de 23 años, ya había estado ocho semanas de baja por la misma lesión.

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Musiala volvió a los terrenos de juego el pasado viernes en el duelo ante el Colonia, que terminó con empate 1-1 en la Bundesliga. Estaba previsto reintegrarlo de forma progresiva a la competición con participaciones breves, hasta que recuperara la sensación de partido y el ritmo de juego. Sin embargo, su cuerpo volvió a frenar los planes de su regreso.

Se espera que esta nueva recaída suscite numerosas preguntas en el seno del club: ¿por qué los músculos del jugador siguen sin soportar las cargas físicas de los partidos? ¿Cómo se puede evitar que vuelva a lesionarse en su próximo regreso? ¿O acaso la enorme presión depositada sobre sus hombros ha sido excesiva?

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La nueva lesión cobra especial relevancia en el contexto de los recientes debates sobre el futuro y el rendimiento de Musiala. Los miembros del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeness expresaron públicamente sus dudas sobre su capacidad para recuperar el nivel que mostraba antes.

También se ha planteado la posibilidad de rebajarle el salario, que asciende a 25 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que su contrato se extiende hasta 2030. El director ejecutivo del club, Jan-Christian Dreesen, mostró una postura similar, aunque en un tono más moderado.

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Las nuevas noticias suponen también un duro golpe para el entrenador del Bayern de Múnich, el belga Vincent Kompany.

Ante las bajas que sufre el equipo en la línea ofensiva, contar con un Jamal Musiala en buena forma física habría supuesto un gran refuerzo para el técnico belga.

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Sin embargo, Kompany tendrá que volver a prescindir ahora de los servicios del atacante. Además, para el duelo ante el Hamburgo, previsto para mañana sábado, tampoco estarán disponibles Harry Kane, por una lesión en los ligamentos del tobillo; Ismael Saibari, por una lesión en los ligamentos del tobillo; Serge Gnabry, por una lesión en el muslo, y Michael Olise, por un golpe en el pie.