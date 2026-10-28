Reverencia ante la tormenta: el Real Madrid se disculpa oficialmente con China

El Real Madrid se dobló ante la tormenta china, después de verse obligado a emitir hoy una disculpa oficial por las declaraciones de su estrella francesa Kylian Mbappé, en un paso que llegó casi un día completo después de la disculpa del jugador y del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en medio de presiones crecientes que amenazaron las relaciones comerciales del club en el mercado chino.

El movimiento del conjunto blanco se produjo después de que su postura anterior generara una amplia polémica, especialmente tras informaciones que hablaban de su negativa a disculparse y de su empeño en separar las declaraciones personales de Mbappé de los compromisos de la institución con sus socios chinos.





El Real Madrid afirmó, en un comunicado a través de su página oficial, que pide disculpas al pueblo chino por cualquier malestar que pudieran haber causado las recientes declaraciones de Mbappé, subrayando su respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que profesan afecto al club.

Y añadió que el club se suma a la disculpa pública que ofreció el jugador francés, en la que expresó su pesar por sus declaraciones, renovando su compromiso con los valores del respeto, la convivencia y el entendimiento entre culturas.

Pero la disculpa llegó después de que informaciones españolas y francesas indicaran que el Real Madrid se mantenía firme en la continuidad de sus relaciones comerciales con China, y consideraba las declaraciones de Mbappé una expresión de una postura personal que no refleja la orientación del club.

China rechaza las justificaciones y amenaza las relaciones comerciales

La crisis se agravó después de que un portavoz del Centro de Deporte y Juventud dependiente del Grupo de Medios de Comunicación de China, propietario de la cadena "CCTV", rechazara las justificaciones del Real Madrid, subrayando que Mbappé es un jugador del club, y que la institución asume una gran responsabilidad respecto a lo que de él emana.

El portavoz recalcó que las declaraciones del jugador sobrepasaron los límites de la libertad de expresión y ofendieron al pueblo chino, anunciando la suspensión de las conversaciones relacionadas con el club hasta que se presente una disculpa pública.

El grupo también rechazó considerar las afirmaciones del Real Madrid sobre la continuidad de sus asociaciones chinas como prueba de que sus relaciones comerciales no se habían visto afectadas, advirtiendo de que ofender al pueblo chino provoca una amplia indignación.

Tebas y Mbappé se adelantaron al Real Madrid

Mbappé se había disculpado públicamente por sus declaraciones, antes de que Tebas se moviera ayer, ofreciendo una disculpa a los chinos, de forma simultánea a una reunión con el embajador chino en España para contener la crisis.

Las presiones vinieron acompañadas de repercusiones comerciales que alcanzaron a la estrella francesa, después de que empresas chinas pusieran fin a sus asociaciones con él, mientras que la polémica se extendió a la emisión de los partidos de LaLiga en China.

¿Qué dijo Mbappé?

La crisis comenzó tras la difusión de un vídeo en el que Mbappé habla de las imágenes satíricas que se elaboran usando sus rasgos, señalando que la que más risa le provoca es un montaje en el que aparece su rostro sobre el cuerpo de un hombre que cree que es un "dictador chino".

El suceso suscitó amplias críticas en China, en medio de acusaciones a Mbappé de ofender los sentimientos nacionales, mientras que el asunto pasó de una polémica en las redes sociales a una crisis cuyos efectos se extendieron a los contratos de patrocinio y de retransmisión deportiva.







