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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Revelan la verdad sobre los movimientos de Marruecos para incorporar al hijo de Van Persie a la selección marroquí

Marruecos
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S. van Persie
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¿Cuál es la historia?

Shaqueel van Persie, delantero del Feyenoord neerlandés e hijo de la exestrella Robin van Persie, ha despertado un interés creciente en las últimas fechas, en medio de la difusión de informaciones sobre movimientos marroquíes para convencerlo de representar a la selección de Marruecos, aprovechando sus raíces marroquíes por parte de su madre.

Según el sitio marroquí "Hesport", hasta el momento no existe ninguna negociación ni contacto oficial entre la Real Federación Marroquí de Fútbol y el jugador de 19 años o su entorno, en contra de lo que han recogido algunos informes mediáticos sobre la existencia de gestiones para definir su situación.

La fuente aclaró que Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, no ha tomado hasta ahora la iniciativa de contactar con Van Persie, ni de forma directa ni a través de sus representantes o su familia, señalando que el cuerpo técnico prefiere seguir la evolución del jugador antes de dar cualquier paso oficial.

La postura de Ouahbi, según la misma fuente, está ligada a que no ha alcanzado un convencimiento pleno acerca de las cualidades técnicas del joven delantero, lo que le ha llevado a continuar observándolo durante la etapa actual, sin entrar en negociaciones sobre su futuro internacional.

Van Persie es considerado uno de los talentos emergentes de la academia del Feyenoord, donde ocupa la posición de delantero centro, y ya ha representado a la selección de los Países Bajos sub-17, con la que ha disputado seis partidos esta temporada.

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Y pese a haber jugado anteriormente con las selecciones de los Países Bajos en categorías inferiores, ello no impide, en principio, la posibilidad de que sea seleccionado para representar a Marruecos en el futuro, conforme a las normas que regulan la elegibilidad de los jugadores con la posibilidad de representar a más de una selección.

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