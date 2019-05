Revelan impactante audio de Emiliano Sala antes de su fatal accidente

El mensaje, dado a conocer por L'Equipe, confirma que el futbolista argentino no quería fichar por el Cardiff.

Pasa el tiempo y se siguen conociendo detalles que involucran a Emiliano Sala, jugador argentino que falleció el pasado 21 de enero tras un accidente aéreo en el Canal de la Mancha mientras se trasladaba desde a Cardiff, para sumarse a su nueva escuadra.

En las últimas horas 'L'Équipe' publicó una serie de audios que muestran el claro disconformismo del delantero, quien no quería emigrar al balompié de , y acusa al presidente del club, Waldemar Kita, de querer venderlo para poder obtener solo un beneficio económico. En el mensaje, Sala además manifestaba que iba a pedirle a su representante, Meissa N'Diaye, que le buscara otro club.

"Ayer por la noche, yo envié un mensaje a Meissa, y él me ha llamado varias horas más tarde, después hemos discutido, y, justamente, él me ha contado que ayer por la noche, Franck Kita le ha enviado un mensaje para llamarle. Después, le ha llamado, ellos han hablado. Y... quieren venderme. Después está la oferta del Cardiff hoy. Por su parte, ellos han negociado para ganar mucho dinero. Ellos quieren absolutamente que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí", se escucha en el audio.

"Después, he ahí que tratan por todos los medios de que me vaya. Yo no tengo miedo de ir allí. Yo he luchado durante toda mi carrera. Irme a luchar allí no me da miedo alguno, al contrario, pero también, yo me digo que Meissa debe encontrarme cualquier cosa mejor de aquí al cierre del mercado.Meissa ha dicho no al Cardiff porque no quiere que yo vaya allí. El piensa que en lo deportivo estoy en una posición de fuerza en todos los aspectos, en el fútbol, en el contrato, en todo eso. Pero estoy cansado de eso y no quiero eso, ni pese a estar en una posición de fuerza. Es verdad que me gustaría encontrar alguna cosa interesante, tanto contractualmente como deportivamente. Pero no es posible ambas.

El artículo sigue a continuación

Por otro lado, yo no quiero hablar con Kita porque no quiero enervarme. Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Él hoy, quiere venderme al Cardiff, porque él ha llevado a cabo una supernegociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado A él no le interesa nada más que el dinero. Así es como está todo es un quilombo. Aparte de eso, yo no sé más. No sé qué hacer, porque como te digo soy yo quien tiene que levantarse todas las mañanas y ver la cara de esa persona.

Pero nadie me mira a mí, a mi interior. A lo que tengo que someterme. Es muy duro, es muy duro, porque tengo la impresión de que no hay mucha gente que se pone en mi lugar", cierra.