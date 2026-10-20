A pocas horas del duelo entre el Barcelona y el París Saint-Germain, este martes, no hay pregunta que ocupe más al cuerpo técnico parisino que: ¿cómo detener a Lamine Yamal sin Nuno Mendes? La ausencia más importante en las filas del París ha colocado a Luis Enrique ante el dilema más difícil de su carrera frente a su club de origen.

El dilema: ¿cómo detener a un genio sin tu mejor defensa?

Aunque el nombre de Lamine Yamal no era el eje de los debates públicos, fuentes del interior del París Saint-Germain confirmaron al diario francés L'Équipe que el asunto del extremo español fue el tema principal en las reuniones a puerta cerrada y en las ruedas de prensa de las últimas horas.

Nuno Mendes, el lateral acostumbrado a frenar a los mejores extremos del mundo, no está disponible, y el rival es Lamine Yamal, un jugador al que no se puede detener con un solo defensa.

La pregunta que se plantea el cuerpo técnico parisino es: ¿jugamos con un marcaje individual y asumimos el riesgo, o recurrimos a la solución colectiva?

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La solución: un enfoque doble y un plan colectivo

Según las filtraciones del vestuario del París, de acuerdo con el diario francés, Enrique se ha decantado por lo que se denomina «la solución colectiva, el enfoque doble».

El plan no depende únicamente del sustituto de Mendes, sino de todo un sistema: cerrar los espacios, no dejar a Yamal en una situación de uno contra uno, sino obligarlo a entrar hacia el interior, donde hay un pivote adicional.

También el doble marcaje: un lateral que presiona y un extremo que retrocede para dar cobertura, con el fin de impedir que Yamal use su mortífera pierna izquierda hacia dentro.

Enrique sabe muy bien que a Yamal no se le detiene con la dureza, sino con la inteligencia táctica y cortándole las líneas de pase.

Enrique, entre la lealtad y la nostalgia

Como de costumbre en la víspera de los partidos del Barcelona, Luis Enrique mostró dos caras: la del entrenador profesional y la del catalán enamorado. Con esos brazos oscilantes, aquel saque rápido y esa ironía mordaz que solo exhibe ante el Barcelona, Enrique confirmó una vez más su lealtad y su vínculo eterno con su club de origen.

El pasado lunes, cuando la conversación giró hacia su legado como entrenador del Barcelona, el técnico asturiano brilló de verdad al serle planteada la pregunta clave: ¿qué entrenador encarna mejor la célebre esencia del Barcelona? Enrique no respondió con palabras, sino con una sonrisa que decía: «Yo».

Ahora, el hombre que creó la filosofía moderna del Barcelona intentará, con su equipo parisino, detener a la nueva joya que representa el futuro de esa filosofía: Lamine Yamal.







