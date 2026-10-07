Revelan el árbitro más cercano a dirigir el Clásico y la prensa madridista inicia una campaña en su contra

El periodista español Roberto Gómez reveló el nombre del árbitro que dirigirá el partido del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, en el estadio "Camp Nou", el domingo 25 de octubre, en la décima jornada de LaLiga.

Roberto Gómez anunció a través del programa "La Tribu" en Radio Marca que el árbitro Hernández Hernández dirigirá el partido del Clásico, y Raúl Varela, presentador del programa, respondió de inmediato a esta noticia diciendo: "Bueno, esto es una mala noticia".

El comentarista dijo en tono de broma, según recogió el diario "Marca", afín al bando del Real Madrid: "Ahora empieza la campaña para evitarlo, bueno, mañana a lo mejor es Fran Soto...", en referencia a la posibilidad de cambiar al árbitro por la opinión del locutor.

Por su parte, Varela explicó sus reservas sobre la designación de Hernández Hernández para dirigir el partido entre el Barcelona y el Real Madrid diciendo: "No me gusta como árbitro, y no me gusta su historial en los partidos del Clásico. Creo que no es necesario en absoluto. Creo que es una decisión equivocada", y Roberto Gómez respondió a ello diciendo: "La acabas de liar".

Cuando Roberto Gómez le preguntó por otros árbitros, Varela propuso varios nombres que, en su opinión, serían más adecuados para dirigir el partido más importante de LaLiga y dijo: "Prefiero a Martínez Munuera, por ejemplo. Me gusta mucho este árbitro", mencionando también a De Burgos Bengoetxea, al que describió como "una buena persona y un buen árbitro".







