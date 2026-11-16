Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Poco después de que Romelu Lukaku anunciara su retirada de la selección de Bélgica, han salido a la luz detalles llamativos sobre su marcha. En una amplia reconstrucción, Het Laatste Nieuws expone los motivos del delantero y el sorprendente papel del seleccionador Mark van Bommel.

La decisión de Lukaku de dejar la selección de Bélgica sorprendió a muchos el lunes, pero el delantero llevaba ya un tiempo pensándolo. Le costaba aceptar su papel de suplente con los Diablos Rojos y la noticia de que comenzaría en el banquillo ante Turquía fue la gota que colmó el vaso.

«Lukaku se entera por el seleccionador de que no será titular en Turquía. La noticia le golpea duramente. Aunque el delantero tuvo un impacto enorme como suplente en el pasado Mundial, después de aceptar ese papel tras varias conversaciones previas, Lukaku seguía viendo esa situación como algo temporal», señala Het Laatste Nieuws.

«Con Mark van Bommel y a través del Fenerbahçe, quería volver a ser titular. Pero desde el principio Lukaku siente que no ocupa en los planes el lugar destacado que esperaba. Diez minutos en Italia y, en casa ante Francia, ni siquiera salió del banquillo. Algo poco habitual. Además de un descuido del seleccionador».

Anuncios Anuncios

Van Bommel ya no considera a Lukaku un titular indiscutible, ni siquiera siempre una opción para entrar como suplente, por lo que el delantero de 33 años siente que ha sido «devaluado». Cuando supo que no jugaría en Turquía, no pidió explicaciones, sino que comunicó que tenía una lesión leve. Así no tuvo que viajar a Izmir y pudo quedarse cerca de su familia en Bélgica.

Related Topics

En esos días habría tomado su decisión definitiva: Lukaku deja la selección de Bélgica. Ante Italia (victoria por 4-1), Van Bommel quiso darle entrada poco antes del final, pero él ya no quería. «Esos pocos minutos en el campo ya no le apetecen. Lukaku prefiere que entre Hugo Cuypers», señala Het Laatste Nieuws.

Tras el partido contra Italia, Van Bommel todavía habló ante las cámaras de VTM de una «decisión conjunta», pero nada más lejos de la realidad. El lunes por la mañana, Lukaku anunció por sí mismo en Instagram el final de su carrera internacional.

Anuncios

«Considera que ha sido suficiente. Y que ha sido mucho. El último año le ha golpeado duramente. La muerte de su padre, Roger, sigue siendo hasta hoy una herida enorme», concluye el medio. «Roger Lukaku fue enterrado en Kinshasa, sin que Romelu y Jordan pudieran despedirse de él como hubieran querido . Desde entonces atraviesa un duro proceso de duelo emocional».

«Su papel de héroe en el Mundial posterior le devolvió la energía necesaria, por lo que Lukaku volvió a dejar en un segundo plano la idea de abandonar a los Diablos Rojos, pero cuatro meses después no puede más. Su persistente condición de suplente le pesaba demasiado a nivel mental».

Anuncios

«Romelu Lukaku soñaba con seguir siendo muy importante para la selección, pero ahora que el tiempo también ha pasado factura para él, sus prioridades están en otro lugar. En sus dos hijos pequeños: Romeo y Jordan. En su hermano. En su madre. En sí mismo».