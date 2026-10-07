El comunicador español Roberto Gómez reveló el nombre del árbitro que se encargará de dirigir el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, en el estadio Camp Nou, el domingo 25 de octubre, en la décima jornada de LaLiga.

Roberto Gómez anunció a través del programa La Tribu, en Radio Marca, que el árbitro Hernández Hernández dirigirá el Clásico, y Raúl Varela, presentador del programa, reaccionó de inmediato a esta noticia diciendo: «Bueno, es una mala noticia».

El comentarista dijo en broma, según recogió el diario «Marca»: «Ahora empieza la campaña para evitarlo; bueno, mañana a lo mejor es Fran Soto…», en alusión a la posibilidad de un cambio de árbitro por la opinión del locutor.

Por su parte, Varela explicó sus reservas sobre la designación de Hernández Hernández para dirigir el Barcelona-Real Madrid diciendo: «No me gusta como árbitro, y no me gusta su historial en los Clásicos. Me parece que no es necesario en absoluto. Creo que es una decisión equivocada», a lo que Roberto Gómez respondió: «La acabas de liar».

Cuando Roberto Gómez le preguntó por otros árbitros, Varela propuso varios nombres que, en su opinión, son más adecuados para dirigir el partido más importante de LaLiga, y dijo: «Prefiero a Martínez Munuera, por ejemplo. Me gusta mucho este árbitro», y mencionó también a De Burgos Bengoetxea, al que describió como «una buena persona y un buen árbitro».







