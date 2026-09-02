Revelado: al parecer, Vincent Kompany quería otro megafichaje en el Bayern de Múnich

«No vamos a tener más incorporaciones. Estamos muy happy con nuestra plantilla actual, tal y como estamos configurados», había declarado el lunes Christoph Freund, director deportivo del Bayern de Múnich, poco antes del cierre del mercado de fichajes. Sin embargo, según informa ahora Sport Bild, Vincent Kompany habría querido ver al menos otra incorporación.

Según esa información, además de Nathaniel Brown, que llegó procedente del Eintracht Fráncfort por unos 50 millones de euros, e Ismael Saibari, por quien el Bayern pagó una cantidad similar al PSV Eindhoven, el entrenador del campeón récord alemán habría deseado un tercer fichaje de un calibre parecido.

Sin embargo, los dirigentes del club habrían vetado la operación y quieren seguir adelante con el plan de ofrecer también una perspectiva en el primer equipo a jóvenes jugadores del filial y de las categorías inferiores. Por eso, el club también dio luz verde al fichaje en propiedad del Bara Sapoko Ndiaye, de 18 años, una operación que, al parecer, se cerró sobre todo por insistencia de Kompany.

Además, el centrocampista Tim Binder (19), cuyo contrato fue ampliado hasta 2030 tras una convincente pretemporada, y el veloz extremo Maycon Cardozo (17) son otros dos talentos que pueden albergar esperanzas de tener minutos con el primer equipo, aunque este último estará de baja entre tres y cuatro meses tras su operación de hombro.