Según Sky, el vigente récordman del fútbol alemán ya se está preparando intensamente para el cambio de era tras una posible retirada de su número uno de toda la vida. Aunque Jonas Urbig está llamado a recibir la confianza como sucesor de Neuer, existe una necesidad urgente de actuar en la segunda línea. Sobre todo porque Sven Ulreich también colgará probablemente los guantes. Como tercer portero, en cambio, podría ascender el talento de 17 años Leonard Prescott.

Según se informa, Urbig contará a su lado con un suplente experimentado, que también tenga capacidad en el juego con balón. Además, debe poseer cualidades de liderazgo y asumir un papel de apoyo para el guardameta de 23 años. En este sentido, ya se había informado recientemente de un interés por Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) y Marvin Schäbe (1. FC Köln). Sky ha desvelado ahora más nombres que supuestamente figuran en esa lista de candidatos.

La cadena de pago mencionó a Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atletico Madrid) y Rui Silva (Sporting), que supuestamente forman parte de las reflexiones en Säbener Straße. No obstante, matiza el informe, el Bayern aún no ha contactado con ninguno de los porteros que se están debatiendo.

Nuevo portero: ¿en quién más está interesado el Bayern?

Supuestamente, el club muniqués también está valorando a Finn Dahmen, del FC Augsburg. El jugador de 28 años, invitado recientemente por Jürgen Klopp a su primera concentración como seleccionador de la selección alemana, probablemente no encontraría obstáculos por parte del conjunto de los Fugger. «Si uno está entre los mejores de la Bundesliga, sin duda entra en la órbita de los mejores equipos de la Bundesliga. En Augsburgo ya forma parte de la filosofía dejar salir de vez en cuando a jugadores que quizá están rindiendo por encima de la media», declaró recientemente el técnico del FCA, Manuel Baumer, al diario Bild.

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Dado que su contrato en Augsburgo expira en 2027, Dahmen estaría disponible gratis en verano. Entonces también termina el contrato de Neuer tras 16 años en Múnich, quien en las últimas semanas había insinuado en varias ocasiones el final de su carrera. En la presente temporada, el ya cuarentón sigue siendo oficialmente el número uno del Bayern, pero como parte de un acuerdo está dejando su sitio a Urbig con más frecuencia que el curso pasado. El ex del Colonia ha estado bajo palos dos veces en lo que va de temporada. La última, en la Bundesliga contra el SV Elversberg.

También debido a su irregular tiempo de juego, Klopp le dejó disputar íntegros los dos últimos partidos internacionales contra Serbia (2:0) y Grecia (0:0). Urbig convenció en ambos encuentros y, además, desactivó una gran ocasión en el empate sin goles frente a los griegos.

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