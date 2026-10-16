Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, reveló la verdad sobre la existencia de movimientos urgentes dentro del Manchester United para realizar un cambio a nivel del cuerpo técnico, tras la última derrota del equipo ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

Romano dijo, durante un vídeo en su canal de YouTube: "Os pondré al día sobre todas las novedades relacionadas con los distintos asuntos. Hoy tenemos que hablar del Manchester United y detenernos un poco en la situación del equipo, para responder a vuestras preguntas y aclarar algunas cosas. Desde luego, hay cuestiones que necesitan aclaración después de una nueva derrota y otra actuación decepcionante".

Y añadió: "No fue la peor actuación si miramos los últimos partidos del Manchester United, ni por la forma de afrontar el encuentro ni por el estilo de juego. Nunca es fácil jugar un partido ante el Atlético de Madrid en su estadio, además de que el nivel de competencia es completamente distinto al de algunos partidos que el equipo disputó al inicio de la temporada. Sin embargo, volvieron a sufrir ante el Atlético de Madrid, y el equipo no pudo lograr la victoria y perdió el partido, algo que puede ocurrir".

Y continuó: "Pero el problema para el Manchester United tiene que ver con la situación general del equipo en este momento, y esa es la razón por la que la afición del club está claramente preocupada, y por eso ha llegado el momento de aclarar algunas cosas".

Sobre la posibilidad de tomar una decisión inmediata respecto al futuro de Michael Carrick, Romano explicó: "Algunos de vosotros me preguntáis si habrá consecuencias inmediatas que puedan afectar a Michael Carrick. La respuesta es que no se espera ningún movimiento sorpresa de última hora, ni esta noche, ni por la mañana, ni en las próximas horas, en lo relativo a realizar cambios a nivel del cuerpo técnico del Manchester United".

Y agregó: "El Manchester United espera, sin duda, conseguir resultados diferentes en los próximos días y semanas, y el club vigila de cerca lo que ocurre dentro del equipo, porque el nivel actual es inaceptable. Pero, al mismo tiempo, el Manchester United no ha iniciado hasta ahora ningún contacto con otro entrenador para abrir conversaciones o preparar el futuro".

Y prosiguió: "En este momento, el Manchester United sigue apoyando a Michael Carrick. Lo repito porque esa es la impresión que impera dentro del club, pero el fútbol es, al final, una industria gobernada por los resultados. El Manchester United necesita cambiar sus resultados lo antes posible; de lo contrario, el peligro para el futuro de Carrick podría volverse real y serio".

Y cerró este punto diciendo: "En este momento, concretamente hoy, la situación sigue bajo control, pero hay que ser muy cautelosos al mirar los próximos partidos, especialmente porque el calendario del Manchester United es bastante complicado. Aun así, el club sigue mostrando su confianza en Carrick".





La situación de Antonio Conte

Romano comentó: "Lo que puedo confirmar hoy es que, hasta el momento, no existe ninguna negociación avanzada ni movimientos concretos y serios entre Antonio Conte y el Manchester United".

Y añadió: "Quizá el punto más destacado en el asunto de Antonio Conte sea que, a diferencia de situaciones anteriores en las que prefería esperar hasta el inicio de una nueva temporada, hacer la pretemporada y trabajar con su propia plantilla, esta vez estaría abierto a asumir un proyecto en mitad de la temporada".

Y continuó: "Esto no se limita únicamente al Manchester United, ya que Conte estaría abierto a dirigir a cualquier equipo durante la presente temporada, sea el Manchester United, alguno de los clubes italianos o cualquier otro destino".

Romano explicó: "Conte pone como condición que el club tenga una historia de gran prestigio, pues no quiere marcharse a Oriente Medio solo para conseguir dinero y después regresar a Europa unos años más tarde. Su idea es continuar su carrera dentro de Europa con un club histórico".

Y aludió a las recientes declaraciones de Conte, diciendo: "Antonio Conte mencionó en una entrevista hace unos días que estaría abierto a dirigir a un club que tenga una gran historia y que desee volver a su nivel anterior".

Y concluyó: "Por tanto, Conte está, sin duda, abierto a estas oportunidades. Queda por ver si volverá al Manchester United en caso de que Carrick se marche, o si dirigirá a alguno de los clubes italianos, o si surgirá otra sorpresa. Conte está preparado para estas posibilidades, pero hasta ahora no hay contactos concretos entre él y el Manchester United".



