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El Real Madrid está a punto de cerrar el fichaje de la joven promesa del Manchester United JJ Gabriel, mientras empiezan a conocerse los detalles económicos de la operación. Se espera que el adolescente formalice su llegada a la capital española en cuestión de días, poniendo fin a un largo culebrón sobre su futuro.

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El Madrid ultima un contrato de tres años y una compensación de 360.000 €

El nuevo agente de Gabriel, Ali Barat, visitó Valdebebas el lunes para cerrar los últimos detalles del acuerdo, según el periodista Pablo Gallego. Se espera que el jugador de 16 años firme antes de que termine la semana.

Según Marcos Benito, periodista de El Chiringuito TV, el joven inglés firmará un contrato de tres años con el Real Madrid . El club blanco pagará al Manchester United una compensación nominal por formación de 360.000 € para hacerse con sus servicios.

La salida de Old Trafford y el intento de reconciliación rechazado

El traspaso llega tras una ruptura en Manchester que comenzó cuando Gabriel se marchó del club en septiembre . Desde entonces no ha entrenado con el equipo de la Premier League.

Descontento con los planes del United para incorporarlo al primer equipo , el adolescente pidió al club que cancelara su inscripción. El Manchester United rechazó la petición y más tarde intentó reconciliarse con él, pero ni Gabriel ni su entorno respondieron a esos esfuerzos.

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Por qué el coste real supera con creces la compensación nominal

Aunque la compensación de 360.000 € parece modesta para uno de los jóvenes talentos más prometedores de Inglaterra, el desembolso total del Real Madrid será mucho mayor. Si se tienen en cuenta el salario del jugador, los honorarios del agente y las comisiones, la operación podría costar entre 10 y 15 millones de euros.

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El fichaje de la joven promesa también supone un gran éxito para el club español en materia de captación de talento. Gabriel rechazó el firme interés del Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Barcelona para trasladarse a Madrid.

Primero, fútbol juvenil; después, una posible batalla legal

Gabriel se incorporará a la estructura del Real Madrid Castilla cuando firme, aunque las normas federativas le impiden jugar con el filial hasta enero. Hasta que pueda hacerlo, jugará en los equipos juveniles del club.

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Fuera del campo, el caso podría continuar incluso después de cerrarse la operación. Según diversas informaciones, el Manchester United podría estudiar emprender acciones legales contra Gabriel, sus representantes y el Real Madrid una vez que se complete el traspaso.